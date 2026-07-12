Жара бьет по кошелькам: эксперт объяснил, почему летом в Латвии дорожают товары и услуги
Каждый жаркий день обходится бизнесу все дороже. Из-за высоких температур работодателям приходится тратить больше на кондиционирование, а сотрудники работают менее эффективно, что в конечном итоге отражается на стоимости товаров и услуг.
Жаркое лето влияет не только на самочувствие людей, но и на экономику. Высокие температуры снижают производительность труда, вынуждают компании увеличивать расходы на кондиционирование помещений и охлаждение продукции, а дополнительные затраты в итоге закладываются в стоимость товаров и услуг. Об этом в эфире TV24 рассказал эксперт по безопасности и экономист Кришьянис Фелдманс.
По словам эксперта, многие работодатели уже заметили, что в особенно жаркие периоды сотрудники просят смягчить требования к дресс-коду. "Любой предприниматель замечал, что во время очень жаркого лета сотрудники просят разрешить им не соблюдать столь формальный стиль одежды. Особенно это касается банков и других учреждений, где действует строгий дресс-код", - отметил Фелдманс.
Однако, по его словам, проблема заключается не только в одежде. "Сами работники говорят: "Мы становимся менее продуктивными, потому что нам просто очень жарко"", - подчеркнул эксперт.
Чтобы сохранить нормальные условия труда, компаниям приходится искать способы охлаждения помещений. Чаще всего для этого используются кондиционеры, работающие на электроэнергии, а это напрямую увеличивает расходы бизнеса. "Все мы прекрасно знаем, что электричество стоит очень дорого", - сказал Фелдманс. Он отметил, что дополнительные расходы возникают не только в офисах. Охлаждение необходимо практически на всех этапах производства и хранения продукции, особенно пищевой. "Если мы что-то производим, то потом это нужно хранить с охлаждением, чтобы продукция как можно дольше оставалась свежей", - пояснил эксперт.
По его словам, именно поэтому расходы на электроэнергию становятся частью себестоимости практически любого товара и услуги. "Это прямым образом влияет на себестоимость любого продукта и любой услуги", - заявил Фелдман.
Экономист также обратил внимание на то, насколько сильно отличаются затраты на электроэнергию в зависимости от использования кондиционеров. "Есть большая разница между тем, работает кондиционер весь день или не работает вообще. Это очень существенно отражается на расходах", - отметил он.