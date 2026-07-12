Жара бьет по кошелькам: эксперт объяснил, почему летом в Латвии дорожают товары и услуги

Чтобы сохранить нормальные условия труда, компаниям приходится искать способы охлаждения помещений. Чаще всего для этого используются кондиционеры, работающие на электроэнергии, а это напрямую увеличивает расходы бизнеса. "Все мы прекрасно знаем, что электричество стоит очень дорого", - сказал Фелдманс. Он отметил, что дополнительные расходы возникают не только в офисах. Охлаждение необходимо практически на всех этапах производства и хранения продукции, особенно пищевой. "Если мы что-то производим, то потом это нужно хранить с охлаждением, чтобы продукция как можно дольше оставалась свежей", - пояснил эксперт.