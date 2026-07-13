Жители Даугавпилса рассказали все, что думают о новом порядке оплаты общественного транспорта

Результаты опроса показывают, что жители в целом положительно оценивают внедрение цифровой билетной системы. 84% респондентов считают, что такое решение будет полезным, а 72% поставили ему наивысшую оценку. Больше всего жители ожидают возможности покупать билет в телефоне, в реальном времени отслеживать время прибытия общественного транспорта на остановку и расплачиваться банковской картой.