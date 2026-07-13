Жители Даугавпилса рассказали все, что думают о новом порядке оплаты общественного транспорта
Предприятие Daugavpils satiksme обобщило результаты опроса жителей о новой системе билетов на общественный транспорт.
В опросе, проходившем с 18 июня по 10 июля, приняли участие 658 даугавпилчан.
Результаты опроса показывают, что жители в целом положительно оценивают внедрение цифровой билетной системы. 84% респондентов считают, что такое решение будет полезным, а 72% поставили ему наивысшую оценку. Больше всего жители ожидают возможности покупать билет в телефоне, в реальном времени отслеживать время прибытия общественного транспорта на остановку и расплачиваться банковской картой.
В то же время результаты опроса подтверждают, что переход на цифровую систему должен происходить постепенно. 45% респондентов хотят сохранить возможность приобретать билеты очно, поэтому в переходный период новые цифровые решения будут работать параллельно с существующими способами покупки билетов.
Жители Даугавпилса также проявили большой интерес к практическому тестированию новой системы. На тестирование записались 244 участника опроса, подтвердив готовность участвовать в разработке системы и помочь адаптировать её к повседневным потребностям пассажиров.