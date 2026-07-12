Историческая узкоколейка под Ригой снова пострадала от вандалов
Популярная туристическая достопримечательность под Ригой вновь стала жертвой вандалов. Неизвестные перевернули биотуалет, установленный для посетителей исторической Баложской узкоколейки, а сотрудники музея призывают очевидцев не молчать и сообщать о подобных случаях.
Для многих любителей отдыха поездка на Баложскую узкоколейку, расположенную в Кекавском крае недалеко от Риги, является одной из главных достопримечательностей. Здесь можно не только увидеть историческую технику, но и прокатиться по музейной железной дороге. Однако время от времени объект становится мишенью для вандалов.
Еще год назад общественная организация "Клуб друзей узкоколейки" предупреждала: "Узкоколейка - не место для игр и экстремальных развлечений. Это музей индустриального наследия. Если подобные выходки молодежи продолжатся, коллекцию придется закрыть".
В конце апреля прошлого года сотрудники стали свидетелями показательной сцены. Пока взрослый с ребенком спокойно осматривали экспонаты, шесть подростков пытались забраться как можно выше на музейную технику. В результате были сломаны и разбросаны деревянные элементы экспонатов. Это был далеко не первый случай повреждения узкоколейки.
В начале июля объект вновь подвергся нападению. В минувшую пятницу "Клуб друзей узкоколейки" сообщил в Facebook, что, приехав на площадку музея, сотрудники обнаружили перевернутый мобильный биотуалет, который был установлен для удобства посетителей.
"Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики, а также, возможно, те, кто это сделал. Сегодня, приехав на площадку узкоколейки, мы увидели, что мобильный биотуалет, установленный здесь для удобства посетителей, перевернут. Многие люди жертвуют средства и заботятся об окружающей среде, но некоторые продолжают оставлять после себя разрушения, металлолом и мусор. Если вы стали свидетелями подобных действий, не молчите, не проходите мимо - сделайте замечание и попытайтесь остановить нарушителей", - говорится в обращении.
Поступок вандалов вызвал волну возмущения в интернете. "Что тут сказать. За 30 лет работы в школе я до сих пор не могу понять, какое удовольствие некоторые получают, разрушая чужой труд", - написал один из пользователей. Другой комментатор отметил: "Такие люди находятся на одном уровне с содержимым этой будки. Даже не представляю, что творится у них в голове". Еще один пользователь добавил: "Мой опыт показывает, что подобное часто делают уже далеко не школьники".