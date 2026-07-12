Историческая узкоколейка под Ригой снова пострадала от вандалов

Поступок вандалов вызвал волну возмущения в интернете. "Что тут сказать. За 30 лет работы в школе я до сих пор не могу понять, какое удовольствие некоторые получают, разрушая чужой труд", - написал один из пользователей. Другой комментатор отметил: "Такие люди находятся на одном уровне с содержимым этой будки. Даже не представляю, что творится у них в голове". Еще один пользователь добавил: "Мой опыт показывает, что подобное часто делают уже далеко не школьники".