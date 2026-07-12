Слон Раджа из Рижского зоопарка может посмертно попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Раджа жил в Рижском зоопарке с 1974 по 2003 год и был любимцем посетителей. Он также стал отцом известной слонихи Зузе. Позже Раджу перевезли в Нидерланды, где он умер в 2013 году. Сейчас в бывшем слоновнике Рижского зоопарка действует посвященная ему экспозиция.