Можно ли считать молодую мать "неудобным" сотрудником? Что говорят работодатели?
Многие молодые родители опасаются возвращаться на работу после отпуска по уходу за ребенком, считая, что работодатели воспринимают их как "неудобных" сотрудников. Однако эксперты уверяют: декрет не только не снижает профессиональные качества, но и помогает развить навыки, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда.
В обществе по-прежнему распространены предубеждения в отношении молодых родителей как "неудобных" работников, хотя реальность говорит об обратном. Появление ребенка в семье становится настоящей школой, в которой развиваются многие навыки, полезные в профессиональной деятельности. Родителям приходится планировать расписание детей, нянь, врачей и собственное время, рассчитывать семейный бюджет и крупные покупки. Все это формирует компетенции, необходимые, например, хорошему руководителю проектов.
Забота о ребенке также значительно развивает эмпатию и коммуникативные навыки. Кроме того, молодые родители начинают эффективнее планировать рабочее время: если в 17:00 необходимо забрать ребенка из детского сада, рабочий день организуется так, чтобы все задачи были выполнены вовремя, поскольку возможности задерживаться после работы ограничены, отмечает руководитель отдела персонала банка Citadele Анта Праневича.
Нужно быть готовыми к переменам
Год или полтора в отпуске по уходу за ребенком - большой срок, поэтому молодым мамам стоит учитывать, что за это время в компании могли произойти серьезные изменения. В рабочую среду активно внедряются новые технологии, включая искусственный интеллект, меняется состав команд, сотрудники получают новые должности, совершенствуются внутренние процессы.
Каждая семья самостоятельно принимает решение о том, когда лучше возвращаться к работе, поэтому успешная адаптация всегда строится на взаимопонимании, сотрудничестве и договоренностях между работодателем и сотрудником.
Больше всего выигрывают понимающие и гибкие работодатели. В первые месяцы после возвращения важно дать молодым родителям возможность постепенно привыкнуть к новому ритму жизни. Следует учитывать, что в этот период качество сна у многих родителей остается нарушенным, а совмещение работы и ухода за ребенком становится дополнительной нагрузкой. Это касается не только матерей, но и отцов, которые активно участвуют в воспитании детей.
Справиться с изменившимся распорядком помогают гибкий график и возможность работать удаленно. Это позволяет подстроить рабочее время под расписание детского сада или продолжить работу из дома, если ребенок заболел.
Все чаще отцы используют установленную государством непередаваемую часть родительского пособия - два месяца отпуска, которые можно взять до достижения ребенком восьмилетнего возраста. По данным Центрального статистического управления, в 2024 году этой возможностью в среднем воспользовались 1417 женщин и 481 мужчина.
"Матери чаще всего используют это пособие, чтобы как можно дольше провести время с маленьким ребенком. Отцы же нередко оформляют отпуск тогда, когда мать возвращается на работу, помогая ребенку легче адаптироваться к новому режиму. Распространена и практика присоединять одну неделю такого отпуска к ежегодному летнему отпуску, когда родителям сложнее организовать присмотр за детьми", - рассказала Анта Праневича.
Что делать, если возвращаться уже некуда?
Рынок труда и сами компании постоянно меняются, поэтому за время отпуска по уходу за ребенком могли измениться структура предприятия, состав коллектива и содержание самой должности. Однако это не означает, что успешное возвращение невозможно - просто оно может выглядеть иначе, чем предполагалось изначально.
"Если за это время в компании произошли изменения, не всегда возможно вернуться именно на прежнюю должность. В таких ситуациях самое главное - открытый диалог между работодателем и сотрудником, чтобы совместно оценить возможности и найти решение, подходящее обеим сторонам. Иногда это означает переход на другую должность, более раннее возвращение к работе или работу на полставки, а иногда - договоренность о прекращении трудовых отношений. В любом случае сохранение профессиональных отношений и уважительное сотрудничество выгодны обеим сторонам", - подчеркнула Анта Праневича.