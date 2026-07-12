Можно ли считать молодую мать "неудобным" сотрудником? Что говорят работодатели?

Больше всего выигрывают понимающие и гибкие работодатели. В первые месяцы после возвращения важно дать молодым родителям возможность постепенно привыкнуть к новому ритму жизни. Следует учитывать, что в этот период качество сна у многих родителей остается нарушенным, а совмещение работы и ухода за ребенком становится дополнительной нагрузкой. Это касается не только матерей, но и отцов, которые активно участвуют в воспитании детей.