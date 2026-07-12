Одного человека освобождали из авто, другого 6 часов искали в лесу: у спасателей была напряженная суббота
В субботу латвийским спасателям пришлось освобождать человека из автомобиля после серьезной аварии в Олайнском крае, искать заблудившегося в лесу человека при помощи квадроцикла и дрона, а также спасать жильца из задымленной квартиры в Риге.
В 9.45 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Олайнскую волость, где столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Один человек оказался заблокирован в транспортном средстве. Его освободили пожарные, остальные участники аварии сумели выбраться самостоятельно. Спасатели также отключили клеммы аккумуляторов автомобилей и привели в порядок проезжую часть. Работы на месте происшествия завершились незадолго до 12.00.
По данным Госполиции, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек. В Видземе произошло одно ДТП с двумя пострадавшими, а в Рижском регионе в 11 авариях травмы получили 17 человек. Среди пострадавших были два велосипедиста и водитель электросамоката.
За нарушения правил дорожного движения вынесено 476 административных решений. В том числе 252 водителя наказаны за превышение скорости, еще один - за агрессивное вождение.
Еще одна продолжительная спасательная операция прошла в Смилтенском крае. В 14.14 спасатели получили сообщение о человеке, который заблудился в лесу в Апской волости.
Во время поисков использовались квадроцикл и беспилотник. Чтобы помочь человеку определить направление к выходу, спасатели включали звуковые сигналы пожарной автоцистерны.
Заблудившегося нашли примерно в полутора километрах от места, откуда он вошел в лес. Спасатели вынесли человека из леса и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Операция завершилась в 20.37.
Кроме того, в 12.01 поступил вызов на Бривибас гатве в Риге. В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась оставленная без присмотра еда. Из задымленной квартиры спасли одного человека. Уже в 12.32 работы на месте происшествия были завершены.
Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 46 вызовов. Восемь из них были связаны с тушением пожаров, 27 - со спасательными работами, еще 11 вызовов оказались ложными.