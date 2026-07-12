Одного человека освобождали из авто, другого 6 часов искали в лесу: у спасателей была напряженная суббота

По данным Госполиции, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек. В Видземе произошло одно ДТП с двумя пострадавшими, а в Рижском регионе в 11 авариях травмы получили 17 человек. Среди пострадавших были два велосипедиста и водитель электросамоката.