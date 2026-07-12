Погода в воскресенье изменится к вечеру - возможен даже град

Днем местами ожидается кратковременный дождь, однако вечером на востоке страны существует вероятность сильных гроз. Их могут сопровождать интенсивные ливни и резкие порывы ветра скоростью до 15-19 метров в секунду. Синоптики не исключают, что местами во время грозы возможен и град. На большей части территории страны будет дуть слабый или умеренный ветер северного направления.