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В Латвии
Сегодня 09:13
Погода в воскресенье изменится к вечеру - возможен даже град
В воскресенье столбики термометров в Латвии поднимутся до +21...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем местами ожидается кратковременный дождь, однако вечером на востоке страны существует вероятность сильных гроз. Их могут сопровождать интенсивные ливни и резкие порывы ветра скоростью до 15-19 метров в секунду. Синоптики не исключают, что местами во время грозы возможен и град. На большей части территории страны будет дуть слабый или умеренный ветер северного направления.
В Риге погода будет преимущественно сухой, большую часть дня будет светить солнце. Лишь временами небо будут закрывать облака. Слабый или умеренный северный ветер сохранится, а воздух прогреется до +23...+25 градусов.