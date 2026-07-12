Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:13
Дополнена:Сегодня 11:59
На востоке Латвии объявлено желтое предупреждение о сильных ливнях и грозах
Во второй половине дня в воскресенье, 12 июля, в восточных районах Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями и резкими порывами ветра. Местами возможен град, поэтому объявлено желтое предупреждение.
Первая половина дня пройдет преимущественно без осадков. Однако после полудня на востоке страны начнут формироваться мощные грозовые облака. Локально непогода может сопровождаться интенсивными дождями, шквалистым ветром и градом.
Будет дуть слабый и умеренный ветер северных направлений. С поступлением более теплого воздуха температура повысится до +23...+28 градусов. В отдельных районах побережья будет на один-два градуса прохладнее.
В Риге погода останется преимущественно сухой и солнечной, хотя временами небо будут закрывать облака. Наибольшая вероятность дождя сохранится во второй половине дня и вечером. Северный ветер в столице будет слабым или умеренным. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.