На востоке Латвии объявлено желтое предупреждение о сильных ливнях и грозах

В Риге погода останется преимущественно сухой и солнечной, хотя временами небо будут закрывать облака. Наибольшая вероятность дождя сохранится во второй половине дня и вечером. Северный ветер в столице будет слабым или умеренным. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.