"Они становятся дофаминовыми наркоманами": эксперт призвал ограничить соцсети для детей в Латвии

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он введение возрастных ограничений для социальных сетей, эксперт ответил однозначно. "Да, абсолютно поддерживаю. Социальные сети - это еще одна вещь, которая атрофирует наш мозг. Там не нужно думать. Там постоянный поток дофамина. Мозг заставляет вырабатывать дофамин. Не нужно прикладывать никаких усилий. Мне не надо ничего делать, чтобы получить дофамин. Мозг просто говорит тебе за это спасибо", - заявил Страздиньш.