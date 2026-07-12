"Они становятся дофаминовыми наркоманами": эксперт призвал ограничить соцсети для детей в Латвии
Социальные сети превращают детей в "дофаминовых наркоманов" и приучают мозг получать удовольствие без усилий. Такое мнение высказал киберэксперт Элвис Страздиньш, поддержав введение возрастных ограничений для несовершеннолетних.
Киберэксперт и блогер Элвис Страздиньш считает, что использование социальных сетей детьми и подростками необходимо ограничивать. Такое мнение он высказал в эфире программы "Nedēļa. Post scriptum" на TV24, объяснив, что современные цифровые платформы формируют зависимость и негативно влияют на работу мозга.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли он введение возрастных ограничений для социальных сетей, эксперт ответил однозначно. "Да, абсолютно поддерживаю. Социальные сети - это еще одна вещь, которая атрофирует наш мозг. Там не нужно думать. Там постоянный поток дофамина. Мозг заставляет вырабатывать дофамин. Не нужно прикладывать никаких усилий. Мне не надо ничего делать, чтобы получить дофамин. Мозг просто говорит тебе за это спасибо", - заявил Страздиньш.
По его словам, человеческий мозг эволюционно формировался в условиях, когда чувство удовлетворения возникало после физической или умственной работы.
"Мы пришли из эпохи, когда нужно было двигаться, что-то делать, чтобы вырабатывался дофамин. Нам приходилось экономить свою энергию. Сейчас мы ушли в другую крайность, когда мозг буквально заставляет вообще ничего не делать и все равно получать дофамин", - пояснил эксперт.
Особую тревогу, по его мнению, вызывает влияние социальных сетей на детей. "Социальные сети приучают к этому детей. Дофамин можно назвать аналогом наркотика. Они становятся дофаминовыми наркоманами. Нужно найти решение этой проблемы", - сказал Страздиньш.
При этом эксперт подчеркнул, что введение возрастных ограничений не должно сопровождаться передачей большого объема персональных данных интернет-платформам. "Не должно быть так, чтобы теперь я должен показывать свои документы и отдавать все свои данные. Нет", - отметил он.
В качестве возможного решения Страздиньш предложил использовать технологию Zero Knowledge Proof ("доказательство с нулевым разглашением"), которая позволяет подтвердить определенный факт без передачи лишней информации. "Например, сервис спрашивает у средства электронной идентификации: этому человеку уже исполнилось 18 лет? Вы подтверждаете передачу ответа. После этого сервис получает только ответ - да или нет. Он не получает вообще никакой другой информации. Именно к такому решению нужно стремиться. Это и есть Zero Knowledge Proof - доказательство без раскрытия лишних данных", - объяснил эксперт.
По мнению Страздиньша, такой подход позволит эффективно ограничить доступ несовершеннолетних к социальным сетям, не нарушая право пользователей на конфиденциальность личных данных.