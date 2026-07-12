Вот кому действительно везет: раскрыты внушительные доходы и имущество главы Latvijas Loto
Глава Latvijas Loto Эдгар Лединьш в прошлом году заработал внушительную сумму. В декларации также указаны накопления, недвижимость, автомобили и выданный заем.
Председатель правления государственного AS Latvijas Loto Эдгар Лединьш в прошлом году получил вознаграждение в размере 140 470 евро, что соответствует уровню 2024 года, свидетельствует декларация должностного лица, опубликованная на сайте Службы государственных доходов.
На конец прошлого года Лединьшу принадлежала 31 доля SIA Motacilla общей стоимостью 4402 евро. По данным Firmas.lv, его доля в капитале компании составляет 50,82%.
Кроме того, в прошлом году Лединьш получил 271 евро процентов от SEB banka, 1550 евро дивидендов от Motacilla, а также другие доходы в размере 15 евро.
На конец прошлого года его безналичные денежные накопления составляли 55 830 евро.
Согласно декларации, сумма выданного Лединьшем займа составляет 24 008 евро.
На конец прошлого года ему принадлежали квартира и земельный участок в Риге, земля в Юрмале и Лампежциемской волости, а также недвижимость в Юрмале. Кроме того, в его собственности находились автомобиль Land Rover Defender 110 1995 года выпуска и Volkswagen Sharan 2015 года выпуска.
Ранее сообщалось, что в прошлом году оборот Latvijas Loto составил 106,477 миллиона евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее. При этом прибыль компании сократилась на 17,1% и составила 11,642 миллиона евро. Latvijas Loto зарегистрирована в июле 1992 года, ее основной капитал составляет 1,4 миллиона евро. Компания полностью принадлежит государству и единственная в Латвии имеет право проводить государственные розыгрыши и лотереи.