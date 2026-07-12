Вот кому действительно везет: раскрыты внушительные доходы и имущество главы Latvijas Loto

На конец прошлого года ему принадлежали квартира и земельный участок в Риге, земля в Юрмале и Лампежциемской волости, а также недвижимость в Юрмале. Кроме того, в его собственности находились автомобиль Land Rover Defender 110 1995 года выпуска и Volkswagen Sharan 2015 года выпуска.