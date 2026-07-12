Самопровозглашенные "дружинники" хотят следить за поведением приезжих в Риге - комментарий полиции

Однако в полиции Рижского самоуправления заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Представитель полиции Иева Лукажа-Апалупа подчеркнула, что общественные организации работают в рамках действующего законодательства и не могут выполнять функции, которые законом возложены на государственные или муниципальные правоохранительные органы.