В Латвии снова хотят ввести профессию парамедика: идея вызывает все больше вопросов
Минздрав Латвии вновь намерен ввести профессию парамедика, однако специалисты и депутаты пока не понимают, зачем нужна новая квалификация, если аналогичные функции уже выполняют помощники врачей.
Распоряжением министра здравоохранения Хосама Абу Мери в ближайшее время будет создана рабочая группа, чтобы обсудить роль парамедиков в системе здравоохранения, сообщила советник министра по вопросам коммуникации Илона Оша. Результаты работы группы ожидаются к концу августа.
О введении профессии гражданского парамедика по инициативе Минздрава и Службы неотложной медицинской помощи в июне дискутировала и подкомиссия Сейма по общественному здоровью, но ни к каким выводам не пришла. На вопрос, почему именно сейчас в системе здравоохранения необходима профессия парамедика и что это даст обществу, ответа не последовало, сообщает Latvijas Avīze. Заместитель руководителя департамента развития человеческих ресурсов Минздрава Даце Рога рассказала депутатам, что парамедиками смогут стать помощники врачей, которые после трехлетнего обучения в медицинском колледже смогут в сокращенном порядке получить необходимые для этой профессии знания.
В международной практике профессия парамедика обычно связана с функциями неотложной медицинской помощи и подразумевает более низкий уровень квалификации, чем у помощников врачей, поэтому слова Роги вызвали недоумение как у приглашенных на заседание руководителей медицинских колледжей, так и у депутатов-медиков.
Глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс отметил, что не совсем понятно, какие дополнительные функции и преимущества даст новая модель квалификации парамедиков с учетом уже имеющихся широких полномочий помощников врачей.
Обсуждая этот вопрос, политики, вероятно, забыли, что история безуспешных попыток ввести профессию парамедика в латвийскую систему здравоохранения имеет более чем десятилетнюю историю. После миротворческих операций в Афганистане в 2010 и 2011 годах ввести профессию парамедиков хотели Национальные вооруженные силы (НВС). Была создана рабочая группа, проходили дискуссии о профессии военного парамедика. Предполагалось, что военнослужащие помимо военной специальности смогут освоить специальность военного парамедика для оказания неотложной помощи в боевых условиях в ходе международных операций и в чрезвычайных ситуациях. Однако все это так и осталось на бумаге. "К сожалению, произошла серьезная ошибка - в описании обязанностей военного парамедика было написано так много, что получилось, будто это тот же помощник врача, поскольку у парамедика была та же программа обучения, что и у помощника врача, только в более узком объеме. Окончательно гвоздь в гроб этой идеи вбил Сейм, постановив, что военный парамедик является лечащим лицом, а это как раз то, от чего мы пытались уйти", - рассказал главврач медицинской службы Объединенного штаба НВС Нормундс Вайвадс.