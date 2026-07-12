В Латвии снова хотят ввести профессию парамедика: идея вызывает все больше вопросов

Обсуждая этот вопрос, политики, вероятно, забыли, что история безуспешных попыток ввести профессию парамедика в латвийскую систему здравоохранения имеет более чем десятилетнюю историю. После миротворческих операций в Афганистане в 2010 и 2011 годах ввести профессию парамедиков хотели Национальные вооруженные силы (НВС). Была создана рабочая группа, проходили дискуссии о профессии военного парамедика. Предполагалось, что военнослужащие помимо военной специальности смогут освоить специальность военного парамедика для оказания неотложной помощи в боевых условиях в ходе международных операций и в чрезвычайных ситуациях. Однако все это так и осталось на бумаге. "К сожалению, произошла серьезная ошибка - в описании обязанностей военного парамедика было написано так много, что получилось, будто это тот же помощник врача, поскольку у парамедика была та же программа обучения, что и у помощника врача, только в более узком объеме. Окончательно гвоздь в гроб этой идеи вбил Сейм, постановив, что военный парамедик является лечащим лицом, а это как раз то, от чего мы пытались уйти", - рассказал главврач медицинской службы Объединенного штаба НВС Нормундс Вайвадс.