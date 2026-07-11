"Абсолютно необоснованные": страны Балтии ответили на обвинения Москвы
Латвия, Литва и Эстония в ходе совместного демарша в МИД России отвергли обвинения в использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотников на российские цели.
Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждения об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотников на цели в России.
Представители посольств подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников на цели в России. Они также сослались на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года.
Несмотря на последовательно выражаемую Латвией, Эстонией и Литвой позицию на различных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложь и нагнетать ситуацию, подчеркивает МИД Латвии.
"Страны Балтии отвергают утверждения России как абсолютно необоснованные. Залет беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство стран Балтии является следствием полномасштабной агрессивной войны России против Украины", - заявили в МИД.
Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, которые в последнее время распространяли представители Министерства иностранных дел России. Они подчеркнули, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов правового государства в отношении всех своих жителей.
Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространять дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии.