"Наверное, куплю новую машину": мужчина "по-норвежски" отреагировал на выигрыш в 25 млн евро
Четыре месяца никто не мог выиграть главный приз доступной и в Латвии лотереи Vikinglotto, и джекпот вырос до 25 миллионов евро. Счастливчиком оказался молодой житель Норвегии, который признался, что даже не собирается кардинально менять свою жизнь.
Интрига, сохранявшаяся четыре месяца, завершилась вечером 8 июля. Главный приз лотереи Vikinglotto в размере 25 миллионов евро выиграл житель Восточной Норвегии примерно 30-летнего возраста. Он оказался единственным участником, которому удалось угадать все шесть основных чисел и дополнительное число Viking, благодаря чему ему достался весь джекпот.
Когда представители государственной компании Norsk Tipping связались с победителем, новоиспеченный мультимиллионер отреагировал на новость довольно спокойно.
"Наверное, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Это слишком неожиданно и шокирующе", - сказал он.
На вопрос, изменит ли выигрыш его жизнь, мужчина ответил, что не рассчитывает на кардинальные перемены. "Новости фантастические, но я не думаю, что выигрыш изменит мою жизнь. Я хочу продолжать жить так же, как и раньше", - отметил победитель. Когда его спросили, на что он собирается потратить деньги, мужчина ответил с улыбкой: "Может быть, куплю новую машину".
Победитель также рассказал, что играет в Vikinglotto лишь время от времени, а счастливый билет на этот раз приобрел через мобильное приложение.
До этого розыгрыша никому не удавалось угадать выигрышную комбинацию из шести чисел и дополнительного числа на протяжении четырех месяцев, поэтому размер главного приза вырос до 25 миллионов евро. Это уже второй случай в нынешнем году, когда главный приз Vikinglotto достается участнику из Норвегии.