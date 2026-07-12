"Наверное, куплю новую машину": мужчина "по-норвежски" отреагировал на выигрыш в 25 млн евро

На вопрос, изменит ли выигрыш его жизнь, мужчина ответил, что не рассчитывает на кардинальные перемены. "Новости фантастические, но я не думаю, что выигрыш изменит мою жизнь. Я хочу продолжать жить так же, как и раньше", - отметил победитель. Когда его спросили, на что он собирается потратить деньги, мужчина ответил с улыбкой: "Может быть, куплю новую машину".