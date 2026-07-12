Уникальная возможность стать владельцем исторических водонапорных башен - они будут проданы на аукционе

Решение о продаже водонапорных башен Рижская дума приняла на заседании на прошлой неделе. Согласно данным Национальной энциклопедии, проект первых городских водонапорных башен Риги был разработан немецким инженером-гидротехником Отто Инце, который создал новаторский подход к проектированию водонапорных башен и плотин, известный как принцип Инце. Строительство первой башни завершилось в ноябре 1898 года, а второй, возведенной рядом с ней, - в мае 1899 года. Работами руководил инженер городского водопровода Рудольф Фриш, а строительство выполняла местная компания под руководством мастера-каменщика Фридриха Хопфе.