Уникальная возможность стать владельцем исторических водонапорных башен - они будут проданы на аукционе
Рижская дума решила продать на аукционе знаменитые водонапорные башни конца XIX века. Исторические здания находятся в крайне изношенном состоянии, а для их восстановления потребуются значительные инвестиции.
Рижское самоуправление выставит на аукцион так называемые башни-близнецы на улице Мазая Матиса, которые больше не используются для нужд системы водоснабжения и не требуются для выполнения муниципальных функций. Недвижимость включает земельный участок площадью 10 939 квадратных метров, две исторические водонапорные башни, построенные в 1898 и 1899 годах, а также гараж и хозяйственную постройку.
Как сообщили в Рижской думе, объект имеет особый историко-культурный статус. Обе водонапорные башни являются памятником архитектуры государственного значения, поэтому новый владелец будет обязан соблюдать требования Национального управления культурного наследия по их сохранению и использованию.
Согласно данным Государственной кадастровой информационной системы, опубликованным на сайте самоуправления, степень износа конструктивных элементов башен составляет 100%.
В самоуправлении отмечают, что для сохранения и восстановления объектов необходимы значительные финансовые вложения. Поэтому продажа на аукционе рассматривается как наиболее рациональное решение, которое позволит привлечь частные инвестиции, будет способствовать развитию территории, предпринимательства и улучшению городской среды.
Если аукцион состоится, государству предложат воспользоваться правом преимущественной покупки по цене, предложенной победителем торгов.
Решение о продаже водонапорных башен Рижская дума приняла на заседании на прошлой неделе. Согласно данным Национальной энциклопедии, проект первых городских водонапорных башен Риги был разработан немецким инженером-гидротехником Отто Инце, который создал новаторский подход к проектированию водонапорных башен и плотин, известный как принцип Инце. Строительство первой башни завершилось в ноябре 1898 года, а второй, возведенной рядом с ней, - в мае 1899 года. Работами руководил инженер городского водопровода Рудольф Фриш, а строительство выполняла местная компания под руководством мастера-каменщика Фридриха Хопфе.