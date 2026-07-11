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В нескольких продуктах из куриного мяса польского производства обнаружена сальмонелла
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), проведя лабораторные исследования, обнаружила бактерии сальмонеллы в куриных бедрах, нарезке из куриного филе грудки, куриных сердцах и полосках куриного филе польского происхождения. Об этом говорится в опубликованной службой информации.
PVD сообщает, что в куриных бедрах польского производства с номером партии 6450725501, а также в нарезке из куриного филе грудки были обнаружены бактерии Salmonella Enteritidis.
Кроме того, в куриных сердцах польского производства в упаковке по 400 граммов с номером партии 20146948 выявлены бактерии Salmonella Infantis и Salmonella Enteritidis, а в полосках куриного филе — бактерии Salmonella Newport.
В службе пояснили, что срок годности всех указанных продуктов уже истек, и они больше не находятся в продаже.
О выявленных случаях PVD направила уведомления в Систему быстрого оповещения Европейского союза о пищевых продуктах и кормах (RASFF).