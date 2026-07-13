В Юрмале объявили дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Где записывают?

Юрмальское управление благосостояния приглашает совершеннолетних жителей Юрмалы, зарегистрированных по месту жительства в городе, воспользоваться дополнительной возможностью записаться на бесплатные курсы латышского языка. Цель курсов — расширить использование латышского языка в повседневной жизни и содействовать успешной интеграции жителей в общество. Дополнительный прием заявок на курсы пройдет в Юрмальском управлении благосостояния 15 и 17 июля.