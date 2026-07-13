В Юрмале объявили дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Где записывают?
Фото: LETA
Юрмала - город бесплатных возможностей.
В Латвии

В Юрмале объявили дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Где записывают?

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Юрмальское управление благосостояния приглашает совершеннолетних жителей, задекларированных в Юрмале, воспользоваться дополнительной возможностью записаться на бесплатные курсы латышского языка.

Юрмальское управление благосостояния приглашает совершеннолетних жителей Юрмалы, зарегистрированных по месту жительства в городе, воспользоваться дополнительной возможностью записаться на бесплатные курсы латышского языка. Цель курсов — расширить использование латышского языка в повседневной жизни и содействовать успешной интеграции жителей в общество. Дополнительный прием заявок на курсы пройдет в Юрмальском управлении благосостояния 15 и 17 июля.

На курсы латышского языка могут подать заявку совершеннолетние лица, зарегистрированные в Юрмале:

  • граждане Латвийской Республики;
  • неграждане Латвии;
  • граждане других государств, которым выдано разрешение на постоянное проживание, удостоверение постоянного проживания гражданина Союза (для граждан Европейской экономической зоны и Швейцарии) либо удостоверение о постоянном проживании члена семьи гражданина Союза.

Расходы на обучение покрывает самоуправление государственной городской территории Юрмала.

Обучение будет организовано в соответствии с уровнем владения государственным языком: начальным (A1, A2), средним (B1, B2) или продвинутым (C1, C2). По завершении курсов и успешной сдаче итоговой проверки участники получат подтверждение об освоении программы.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на курсы, необходимо заполнить форму заявления и подать ее лично в Юрмальское управление благосостояния по адресу: шоссе Талсу 31, корп. 25.

Дополнительный прием заявок и регистрация в порядке живой очереди состоятся:

  • 15 июля с 14:00 до 17:00;
  • 17 июля с 14:00 до 16:00.

При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (для граждан других государств — удостоверение на право проживания).

Дополнительная информация по телефону 22547800.

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