В Юрмале объявили дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Где записывают?
Юрмальское управление благосостояния приглашает совершеннолетних жителей, задекларированных в Юрмале, воспользоваться дополнительной возможностью записаться на бесплатные курсы латышского языка.
Юрмальское управление благосостояния приглашает совершеннолетних жителей Юрмалы, зарегистрированных по месту жительства в городе, воспользоваться дополнительной возможностью записаться на бесплатные курсы латышского языка. Цель курсов — расширить использование латышского языка в повседневной жизни и содействовать успешной интеграции жителей в общество. Дополнительный прием заявок на курсы пройдет в Юрмальском управлении благосостояния 15 и 17 июля.
На курсы латышского языка могут подать заявку совершеннолетние лица, зарегистрированные в Юрмале:
- граждане Латвийской Республики;
- неграждане Латвии;
- граждане других государств, которым выдано разрешение на постоянное проживание, удостоверение постоянного проживания гражданина Союза (для граждан Европейской экономической зоны и Швейцарии) либо удостоверение о постоянном проживании члена семьи гражданина Союза.
Расходы на обучение покрывает самоуправление государственной городской территории Юрмала.
Обучение будет организовано в соответствии с уровнем владения государственным языком: начальным (A1, A2), средним (B1, B2) или продвинутым (C1, C2). По завершении курсов и успешной сдаче итоговой проверки участники получат подтверждение об освоении программы.
Как подать заявку?
Чтобы подать заявку на курсы, необходимо заполнить форму заявления и подать ее лично в Юрмальское управление благосостояния по адресу: шоссе Талсу 31, корп. 25.
Дополнительный прием заявок и регистрация в порядке живой очереди состоятся:
- 15 июля с 14:00 до 17:00;
- 17 июля с 14:00 до 16:00.
При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (для граждан других государств — удостоверение на право проживания).
Дополнительная информация по телефону 22547800.