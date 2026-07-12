Немцы в шоке: Россия, оказывается, наладила выпуск "пиратских" автомобилей BMW

По данным Auto Motor und Sport, количество зарегистрированных в России автомобилей BMW, которые были собраны в России, в 2025 году почти утроилось по сравнению с предыдущим годом. При этом машины отличаются от моделей образца 2022 года. Издание отмечает, что у них изменились отдельные элементы, например, уменьшены воздухозаборники. По мере исчерпания запасов оригинальных комплектующих "Автотор" начал использовать детали местного производства, включая шланги, элементы кузова и кабельные жгуты. Автомобили также больше не подключены к официальным цифровым системам BMW, поэтому часть функций не работает.