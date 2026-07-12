Немцы в шоке: Россия, оказывается, наладила выпуск "пиратских" автомобилей BMW
После российской агрессии против Украины германская компания BMW ушла с российского рынка. Однако на заводе бывшего партнера "Автотор" в Калининграде до сих пор продолжают собирать внедорожники баварского производителя - без официального разрешения BMW. Об этом сообщает Bild.
Особенно примечательно, что на этом россияне неплохо зарабатывают: покупателям приходится платить за такие "неофициальные" BMW очень большие деньги. Цены на автомобили соответствуют уровню премиального сегмента.
"Автотор" продает пиратские BMW по 12–14 млн рублей или около 150 тыс. евро. Базовая стоимость нового BMW X7 в Германии начинается от 105 тыс. евро. При этом спрос на автомобили марки в России продолжает расти. По данным аналитического агентства "Автостат", в 2025 году в стране было продано около 16,7 тыс. автомобилей BMW, что на 42% больше, чем годом ранее. Часть новых машин попадает на российский рынок по схемам параллельного импорта.
С начала 2025 года "Автотор" возобновил сборку кроссоверов BMW X5, X6 и X7, используя запасы деталей, оставшиеся на складах с 2022 года, когда BMW прекратила работу в России после начала войны в Украине.
По данным Auto Motor und Sport, количество зарегистрированных в России автомобилей BMW, которые были собраны в России, в 2025 году почти утроилось по сравнению с предыдущим годом. При этом машины отличаются от моделей образца 2022 года. Издание отмечает, что у них изменились отдельные элементы, например, уменьшены воздухозаборники. По мере исчерпания запасов оригинальных комплектующих "Автотор" начал использовать детали местного производства, включая шланги, элементы кузова и кабельные жгуты. Автомобили также больше не подключены к официальным цифровым системам BMW, поэтому часть функций не работает.