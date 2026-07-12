Эпоха кошельков заканчивается, а банковская карта превращается в вещь из прошлого

"Для большинства жителей Латвии смартфон уже заменил классический кошелек, а цифровые карты стали частью повседневных расчетов. Наши данные показывают, что более трети клиентов банка добавили свои карты в цифровой кошелек (E-Wallet). В первом полугодии число карт, добавленных в цифровой кошелек, выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. По мере сокращения использования наличных денег цифровые карты становятся все более привычным способом оплаты, поскольку позволяют рассчитываться быстро, удобно и безопасно, даже если человек вышел из дома только с часами или телефоном. Каждый третий житель признает, что одним из наиболее ценных преимуществ цифровой банковской карты, наряду с бесплатными платежами, является возможность получить и начать использовать ее сразу после оформления. Цифровые карты успешно обеспечивают такую возможность. В то же время важно, чтобы наряду с цифровыми решениями у людей сохранялась свобода выбора наиболее подходящего для них способа оплаты", - отмечает руководитель отдела развития бизнеса банка Luminor Екатерина Зинича.