Эпоха кошельков заканчивается, а банковская карта превращается в вещь из прошлого
Все больше жителей Латвии отказываются от привычных кошельков и банковских карт в пользу смартфонов и умных часов. Опрос Luminor показал, какие способы оплаты сегодня наиболее популярны и кто чаще всего пользуется цифровыми картами.
Как минимум каждый четвертый житель Латвии при оплате повседневных покупок, например продуктов питания, транспорта и других ежедневных расходов, преимущественно использует цифровую карту, тогда как 35% расплачиваются физической картой. Еще 15% респондентов используют как физические, так и цифровые карты.
"Для большинства жителей Латвии смартфон уже заменил классический кошелек, а цифровые карты стали частью повседневных расчетов. Наши данные показывают, что более трети клиентов банка добавили свои карты в цифровой кошелек (E-Wallet). В первом полугодии число карт, добавленных в цифровой кошелек, выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. По мере сокращения использования наличных денег цифровые карты становятся все более привычным способом оплаты, поскольку позволяют рассчитываться быстро, удобно и безопасно, даже если человек вышел из дома только с часами или телефоном. Каждый третий житель признает, что одним из наиболее ценных преимуществ цифровой банковской карты, наряду с бесплатными платежами, является возможность получить и начать использовать ее сразу после оформления. Цифровые карты успешно обеспечивают такую возможность. В то же время важно, чтобы наряду с цифровыми решениями у людей сохранялась свобода выбора наиболее подходящего для них способа оплаты", - отмечает руководитель отдела развития бизнеса банка Luminor Екатерина Зинича.
Наличными пользуются все реже
Наличные деньги в качестве основного способа оплаты выбирают 9% жителей, свидетельствуют результаты опроса. Использование наличных денег в Латвии продолжает сокращаться. Данные "Платежного радара" Банка Латвии показывают, что в начале этого года доля безналичных расчетов достигла 79% - это самый высокий показатель за весь период проведения исследования с 2017 года.
В то же время наличные деньги по-прежнему остаются популярным платежным средством, например при покупках на рынках, где не всегда можно расплатиться картой. В настоящее время снять наличные можно как с помощью физической платежной карты, так и при помощи цифровой карты, добавленной в смартфон, в банкоматах, поддерживающих бесконтактную функцию.
Цифровые платежные карты наиболее популярны среди молодежи
Молодые люди выбирают оплату цифровой картой вдвое чаще, чем жители Латвии в среднем. Так, 60% жителей в возрасте от 18 до 29 лет оплачивают повседневные покупки цифровой картой в телефоне или смарт-часах. В возрастной группе от 30 до 40 лет такую возможность используют 41% жителей. Наличными чаще всего расплачиваются жители старше 50 лет.
"Люди все чаще выбирают цифровые карты не только из-за удобства, но и из-за безопасности. При платежах с помощью цифрового кошелька используются токенизация и биометрическая аутентификация. Это означает, что продавцы не получают данные карты, а риск возможного мошенничества существенно снижается. Популярность цифровых карт особенно способствует росту среди молодого и экономически активного поколения, которое привыкло пользоваться финансовыми услугами в смартфоне и считает само собой разумеющимся, что они должны быть доступны сразу, без ожидания. Поэтому мы считаем, что в ближайшие годы физическая платежная карта станет дополнением, а не основным платежным инструментом. Подобно тому, как мобильные приложения постепенно заменили интернет-банк в повседневном использовании, платежные карты также будут все больше превращаться в полностью цифровую услугу", - добавляет Екатерина Зинича.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах Балтии. В Эстонии цифровыми платежными картами пользуются 55% молодых людей, а среди всего населения - 28%, столько же, сколько и в Латвии. В Литве доля пользователей цифровых платежных карт немного выше и достигает 33%. Среди молодежи их популярность также выше: в Литве цифровой картой ежедневно расплачиваются 66% жителей в возрасте от 18 до 29 лет.
Опрос был проведен в апреле 2026 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем приняли участие в общей сложности 3012 жителей Латвии, Литвы и Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.