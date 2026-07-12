В Латвии
Сегодня 12:12
В Резекненском крае закрывают детский сад и увольняют педагогов
В Нагли Резекненского края детского сада больше не будет — это предусматривает принятое решением краевой думы постановление.
Самоуправление провело реорганизацию Гайгалавского дошкольного учебного заведения, ликвидировав с 8 июля место реализации его программ в Нагли.
Детям будет обеспечена возможность продолжить освоение программы дошкольного образования в одном из ближайших к месту проживания учебных заведений в Резекненском крае.
Реорганизация затронула также педагогов и технический персонал, численность которых сокращена.