В Резекненском крае закрывают детский сад и увольняют педагогов
Фото: пресс-материал
В Латвии

В Резекненском крае закрывают детский сад и увольняют педагогов

Отдел новостей

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В Нагли Резекненского края детского сада больше не будет — это предусматривает принятое решением краевой думы постановление.

Самоуправление провело реорганизацию Гайгалавского дошкольного учебного заведения, ликвидировав с 8 июля место реализации его программ в Нагли.

Детям будет обеспечена возможность продолжить освоение программы дошкольного образования в одном из ближайших к месту проживания учебных заведений в Резекненском крае.

Реорганизация затронула также педагогов и технический персонал, численность которых сокращена.

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