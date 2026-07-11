Квартира в Риге, земля в Юрмале, три машины и не только: что задекларировала глава Госагентства лекарств
Глава Государственного агентства лекарств (ZVA) Индра Дрейка в 2025 году получила 56 391 евро зарплаты, более 31 тысячи евро пенсии и свыше 11 тысяч евро пособия. При этом ее долговые обязательства за год сократились более чем на 20%.
Директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка в прошлом году получила зарплату в размере 56 391 евро, свидетельствует поданная ею декларация должностного лица за 2025 год.
Для сравнения, в 2024 году ее вознаграждение в ZVA составило 64 909 евро. В 2023 году Дрейка получила от агентства 48 896 евро, а за исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства здравоохранения - еще 6546 евро.
Задекларированные долговые обязательства Дрейки за год сократились на 6273 евро, или на 20,6% - с 30 474 евро в 2024 году до 24 201 евро.
В собственности главы ZVA находится квартира в Риге. В совместной собственности ей принадлежат земельные участки в Риге и Саунской волости. Кроме того, в декларации за прошлый год указана совместная собственность в Юрмале.
В 2025 году Дрейка получила 45 евро процентов от SEB banka, 31 035 евро пенсии и 11 525 евро пособия от Государственного агентства социального страхования. Доходы от Luminor Asset Management составили 80 евро, еще 1733 евро она получила от Рижского самоуправления за хозяйственную и коммерческую деятельность. Процентный доход от Indexo banka составил 1,33 евро.
У руководителя ZVA также есть вложения в частные пенсионные фонды, однако нет страхования жизни с накоплением средств.
В прошлом году Дрейке принадлежали легковые автомобили Nissan Qashqai 2016 года выпуска и VW Passat 2017 года. В ее пользовании также находится VW Tiguan 2024 года выпуска.