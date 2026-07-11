Квартира в Риге, земля в Юрмале, три машины и не только: что задекларировала глава Госагентства лекарств

В 2025 году Дрейка получила 45 евро процентов от SEB banka, 31 035 евро пенсии и 11 525 евро пособия от Государственного агентства социального страхования. Доходы от Luminor Asset Management составили 80 евро, еще 1733 евро она получила от Рижского самоуправления за хозяйственную и коммерческую деятельность. Процентный доход от Indexo banka составил 1,33 евро.