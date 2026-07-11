Лето возвращается: в Латвии в воскресенье ожидается до +27, но не обойдется без сюрпризов

Днем в воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди. К вечеру на востоке страны не исключены сильные грозы с интенсивными ливнями и резкими порывами ветра до 15-19 м/с. Локально возможен и град. На большей части территории сохранится слабый до умеренного северный ветер. Благодаря поступлению более теплого воздуха температура повысится до +21…+27 градусов.