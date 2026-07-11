Лето возвращается: в Латвии в воскресенье ожидается до +27, но не обойдется без сюрпризов
После прохладной и местами дождливой ночи в Латвию вновь вернется летнее тепло.
Ночью небо останется преимущественно облачным, однако местами, главным образом на севере страны, облака будут рассеиваться. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а в первой половине ночи также возможны грозы. При слабом до умеренного северном ветре местами образуются туман и дымка. Температура воздуха понизится до +13…+18 градусов.
В Риге ночью также будет преимущественно облачно. В первые часы ночи возможен кратковременный дождь. Ветер будет слабым, преимущественно северного направления. Воздух остынет до +17…+18 градусов.
Днем в воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди. К вечеру на востоке страны не исключены сильные грозы с интенсивными ливнями и резкими порывами ветра до 15-19 м/с. Локально возможен и град. На большей части территории сохранится слабый до умеренного северный ветер. Благодаря поступлению более теплого воздуха температура повысится до +21…+27 градусов.
В столице погода будет преимущественно сухой. Большую часть дня будет светить солнце, лишь временами его будут закрывать облака. Северный ветер останется слабым до умеренного, а воздух прогреется до +23…+25 градусов.