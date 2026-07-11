"Не хотим ждать до 55 лет": эксперт объяснила, почему молодежь в Латвии не копит на пенсию
Молодые жители Латвии не спешат откладывать деньги на старость, несмотря на налоговые льготы. По словам эксперта, главные причины - нежелание ждать до 55 лет, высокие комиссии и слишком низкие доходы студентов.
Интерес молодежи к третьему пенсионному уровню в Латвии остается крайне низким. Как заявила в эфире программы "Клуб национальных интересов" на TV24 ассоциированный профессор факультета инженерной экономики и менеджмента Рижского технического университета Гуна Циемлея, именно молодые люди сегодня меньше всего заинтересованы в долгосрочных пенсионных накоплениях.
"Самое катастрофическое — это то, что у нас слишком мало молодежи участвует в третьем пенсионном уровне. Они не хотят ждать до 55 лет. В законе записано, что именно с этого возраста можно получить доступ к своим накоплениям. Им не нравится ждать так долго", - отметила эксперт.
По ее словам, дело не только в длительном сроке ожидания. Молодые люди внимательно изучают предлагаемые пенсионные планы и сравнивают их с другими способами инвестирования.
"Возможно, это связано и с тем, что предлагаемые инструменты довольно консервативны. Есть более активные и более пассивные планы управления. Молодые люди смотрят на комиссии, сравнивают их с другими инвестиционными инструментами и говорят: 'Нет, меня это не интересует'", — пояснила Циемлея.
Она подчеркнула, что в такой ситуации особую роль играет финансовая грамотность. Те, кто хорошо разбирается в инвестициях, могут самостоятельно вкладывать деньги и рассчитывать на более высокую доходность, тогда как большинство населения предпочитает полагаться на существующую пенсионную систему.
Еще одной причиной слабого интереса к третьему пенсионному уровню, по словам профессора, являются небольшие доходы молодежи. Хотя государство позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога с сумм, внесенных в пенсионные накопления, для студентов эта льгота практически не имеет значения. "Я говорю своим студентам, что третий пенсионный уровень можно использовать для оптимизации подоходного налога и вернуть часть уплаченного налога. Но их аргумент очень простой: наши доходы настолько малы, что сумма возврата получается совсем незначительной. Это нас просто не мотивирует делать взносы", — рассказала Циемлея.