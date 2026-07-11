"Не хотим ждать до 55 лет": эксперт объяснила, почему молодежь в Латвии не копит на пенсию

Еще одной причиной слабого интереса к третьему пенсионному уровню, по словам профессора, являются небольшие доходы молодежи. Хотя государство позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога с сумм, внесенных в пенсионные накопления, для студентов эта льгота практически не имеет значения. "Я говорю своим студентам, что третий пенсионный уровень можно использовать для оптимизации подоходного налога и вернуть часть уплаченного налога. Но их аргумент очень простой: наши доходы настолько малы, что сумма возврата получается совсем незначительной. Это нас просто не мотивирует делать взносы", — рассказала Циемлея.