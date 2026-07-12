Шаг в бездну ради питомца: американка бросилась вслед за собакой у 24-метрового водопада
В американском штате Нью-Йорк спасатели провели сложную операцию, чтобы поднять из ущелья женщину и собаку. Животное унесло сильным течением к водопаду, а женщина бросилась вслед за ним, пытаясь не дать ему погибнуть.
Происшествие случилось вечером 9 июля у водопада Fawn's Leap в городе Хантер. Примерно в 19:00 экстренные службы получили сообщение о женщине и собаке, оказавшихся на крутом каменном выступе ниже водопада высотой около 80 футов - примерно 24 метра.
По предварительным данным, собака попыталась перейти ручей, однако течение оказалось слишком сильным. Животное сбило с ног, понесло по воде и выбросило за край водопада.
Увидев это, женщина бросилась в поток. Она добралась до выступа, на котором остановилась собака, но самостоятельно выбраться оттуда уже не смогла. Ниже находилась бурная вода, а мокрые и крутые скалы делали любое движение крайне опасным.
"Она не хотела рисковать и потерять собаку", - рассказал начальник пожарной службы Майкл Ивино.
При этом власти пока не знают, принадлежало ли животное самой женщине или она решила помочь чужой собаке.
В спасательной операции участвовали пожарные, сотрудники шерифа, лесные рейнджеры, медики и специалисты по высотным работам. На нижнем участке ущелья установили дополнительные посты безопасности - спасатели опасались, что женщина или собака могут снова упасть в воду.
Один из участников операции спустился к ним по веревке примерно на 24 метра. Он осмотрел женщину, закрепил ее и собаку, после чего наверху установили двойную канатную систему. С ее помощью спасателя, женщину и животное медленно подняли по склону из ущелья.
На опубликованных кадрах видно, как женщина прижимает к себе небольшую коричнево-белую собаку, пока их вытаскивают вверх по каменистой стене.
Несмотря на опасное падение и долгое пребывание на мокром выступе, ни женщина, ни собака серьезно не пострадали. После подъема женщину осмотрели медики. Госпитализация ей не потребовалась.
Спасатели отметили, что благополучный исход стал возможен благодаря слаженной работе сразу нескольких служб. Попытка женщины спасти животное могла закончиться трагедией, однако в этот раз и человек, и собака выбрались из ущелья невредимыми.