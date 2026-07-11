Не успел зарегистрировать, но успел отметить: в Даугавпилсе задержали скутериста, собравшего "комбо" из нарушений
Муниципальная полиция Даугавпилса задержала сильно пьяного и крайне безрассудного водителя мотороллера. Мужчина на недавно купленном транспортном средстве мчался по тротуарам, грубо игнорируя красные сигналы светофоров и другие правила дорожного движения.
По информации муниципальной полиции Даугавпилса, вечером 8 июля городские камеры видеонаблюдения зафиксировали чрезвычайно опасного участника движения. Мужчина ехал на мотороллере без защитного шлема и без государственного регистрационного номера, соответствующего требованиям латвийского законодательства.
Наблюдая за его хаотичной манерой езды, сотрудники центра видеонаблюдения сразу заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Информация была незамедлительно передана патрулирующим город экипажам муниципальной полиции. Нарушитель продолжил совершать одно нарушение за другим, однако вскоре был догнан и остановлен ближайшим свободным экипажем.
При общении с мужчиной полицейские сразу почувствовали сильный запах алкоголя. Его поведение также явно указывало на состояние опьянения. Загнанный в угол, мужчина признался, что перед поездкой действительно употреблял алкогольные напитки.
Отсутствие номерного знака он объяснил тем, что приобрел мотороллер совсем недавно и еще не успел официально зарегистрировать его.
Дальнейшая судьба водителя и ответственность за целый букет серьезных нарушений теперь находятся в ведении Государственной полиции Латвии, которой нарушитель был передан для проведения процессуальных действий и назначения наказания.