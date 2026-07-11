В Британии спустя 71 год помиловали последнюю казненную женщину - она была жертвой домашнего насилия
Спустя более 70 лет после смерти последняя женщина, приговоренная к смертной казни в Великобритании, получила королевское помилование. Власти признали несправедливость наказания, однако виновной в убийстве она по-прежнему считается.
13 июля исполнится 71 год со дня, когда в лондонской тюрьме Холлоуэй была казнена через повешение 28-летняя Рут Эллис. Она была осуждена за убийство своего партнера Дэвида Блейкли, однако ее семья все эти годы добивалась пересмотра дела, утверждая, что Эллис сама была жертвой многолетнего домашнего насилия.
В среду заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми сообщил, что король Карл III помиловал осужденную.
"Хотя помилование не означает признания ее невиновной в убийстве Дэвида Блейкли, оно заменяет смертную казнь пожизненным заключением, признавая глубокую несправедливость в этом исключительном деле", — заявил Ламми.
Мать двоих детей Рут Эллис застрелила Блейкли возле одного из лондонских пабов 10 апреля 1955 года. По словам ее родственников, к этому шагу женщину подтолкнули годы жестокого обращения со стороны партнера. Они утверждают, что незадолго до убийства Блейкли ударил Эллис в живот во время беременности, что привело к выкидышу. Это произошло всего за десять дней до трагедии. Во время судебного процесса судья распорядился, чтобы присяжные не учитывали факты насилия со стороны Блейкли в качестве аргумента защиты.
История Рут Эллис легла в основу фильма 1985 года "Dance with the Stranger", в котором главные роли исполнили Миранда Ричардсон и Руперт Эверетт.
Внучка Эллис Лора Энстон заявила, что рада восстановлению справедливости, хотя последствия смертного приговора навсегда изменили судьбу семьи. "Рут была жертвой многолетнего жестокого насилия. Ее дети — наша мать и наш дядя — так и не смогли оправиться. Мой дядя покончил с собой. Травма моей матери не позволила ей стать тем родителем, в котором мы нуждались. Тень казни Рут легла на два поколения нашей семьи. Мы долгие годы несли позор, который никогда не должен был стать нашей ношей", — сказала она.
В прошлом году Энстон отмечала в интервью, что во времена суда над Эллис проблема домашнего насилия практически не понималась обществом. По ее мнению, если бы процесс проходил сегодня, его исход был бы совершенно иным. Она также считает, что против ее бабушки сыграли внешность и поведение в суде: привлекательная мать-одиночка не проявляла эмоций, а присяжным понадобилось всего 14 минут, чтобы признать ее виновной. "Она невольно укрепила образ хладнокровной убийцы, каким ее представляли. Но с учетом того, что мы сегодня знаем о психологической травме и последствиях длительного насилия, Рут была глубоко травмированным человеком, а ее реакция была типичной для жертв домашнего насилия", — сказала Энстон в интервью AFP.