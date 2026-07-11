В Британии спустя 71 год помиловали последнюю казненную женщину - она была жертвой домашнего насилия

В прошлом году Энстон отмечала в интервью, что во времена суда над Эллис проблема домашнего насилия практически не понималась обществом. По ее мнению, если бы процесс проходил сегодня, его исход был бы совершенно иным. Она также считает, что против ее бабушки сыграли внешность и поведение в суде: привлекательная мать-одиночка не проявляла эмоций, а присяжным понадобилось всего 14 минут, чтобы признать ее виновной. "Она невольно укрепила образ хладнокровной убийцы, каким ее представляли. Но с учетом того, что мы сегодня знаем о психологической травме и последствиях длительного насилия, Рут была глубоко травмированным человеком, а ее реакция была типичной для жертв домашнего насилия", — сказала Энстон в интервью AFP.