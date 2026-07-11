Большой шаг вперед: в Латвии ускорят лечение онкологических пациентов

"Информация, которая собиралась с рождения ребенка до 18 лет и затем на протяжении всей его жизни, будет доступна врачу, который лечит его в конкретный момент. Часто такие сведения сложно передать по телефону. Но если врачи обеих больниц имеют доступ к описаниям операций, анамнезу и ранее проведенным процедурам, система действительно может работать", - сказала Валейня.