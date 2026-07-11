Большой шаг вперед: в Латвии ускорят лечение онкологических пациентов
В Латвии начала работу новая платформа обмена данными онкологических пациентов, которая позволит трем университетским больницам значительно быстрее передавать друг другу медицинскую информацию. В создание системы вложено более 4,6 млн евро. Ожидается, что она сократит бюрократию, ускорит лечение и поможет избежать повторных обследований.
До сих пор, если в лечении онкологического пациента участвовали несколько больниц, обмен информацией часто занимал дополнительное время и требовал значительной административной работы. Теперь три университетские больницы получили доступ к данным пациентов через единую цифровую платформу, сообщают TV3 Ziņas.
С помощью системы можно также проводить дистанционные врачебные консилиумы, согласовывать лучевую терапию и планировать операции.
Хотя платформа создавалась прежде всего для координации лечения онкологических пациентов, ее уже используют и врачи других специальностей. С ее помощью проводились консилиумы по неврологии, эндокринологии, паллиативной помощи и офтальмологии.
Директор по цифровой трансформации Восточной клинической университетской больницы Айя Лагздиня отметила, что обмен информацией между больницами позволит врачам освободить больше времени непосредственно для ухода за пациентами.
"Способ высвободить это время для помощи пациентам - обеспечить взаимный обмен информацией. Именно на этом принципе мы строили платформу. E-veselība - прекрасная система, но она обеспечивает передачу информации после выписки пациента из стационара", - пояснила Лагздиня.
Ранее сотрудничество между больницами осложнялось тем, что необходимая информация хранилась в разных системах. В долгосрочной перспективе новая платформа должна помочь пациентам быстрее получать лечение. Снизится необходимость повторно проходить уже проведенные обследования, а врачам будет проще координировать дальнейший план лечения.
Особенно важна такая система для детей, которые после достижения совершеннолетия переходят под наблюдение взрослых специалистов.
Руководитель Клиники глазных болезней Детской клинической университетской больницы Сандра Валейня пояснила, что теперь больницы смогут напрямую обмениваться накопленными медицинскими данными пациента.
"Информация, которая собиралась с рождения ребенка до 18 лет и затем на протяжении всей его жизни, будет доступна врачу, который лечит его в конкретный момент. Часто такие сведения сложно передать по телефону. Но если врачи обеих больниц имеют доступ к описаниям операций, анамнезу и ранее проведенным процедурам, система действительно может работать", - сказала Валейня.
Разработчики подчеркивают, что это только первый этап развития проекта. В дальнейшем платформу планируют дополнить новыми цифровыми инструментами, чтобы ее можно было шире использовать в повседневной работе.
Пневмонолог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Рудолфс Вилде отметил, что межбольничные консилиумы пока не являются повседневной практикой.
"Есть группы пациентов, случаи которых необходимо обсуждать с коллегами из других больниц. Однако в ежедневной работе еще большую пользу принесут инструменты, предусмотренные на следующих этапах проекта", - заявил врач.
В создание платформы вложено более 4,6 млн евро. Более 4 млн евро из этой суммы составило финансирование Европейского союза.