Эксперт объяснил, почему именно сейчас РФ активизировала информационные атаки на страны Балтии
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия усиливает информационную войну против Запада и стран Балтии, пытаясь запугать общество возможной эскалацией и ослабить поддержку Украины. При этом признаков подготовки Москвы к военной операции в регионе сейчас не наблюдается.
По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, Россия довольно болезненно реагирует на успешные дальние удары Украины, сообщает rus.err.ee.
"Для этого используется враждебная антизападная риторика, сопровождаемая угрозами и демагогией. Главным обвинением является то, что причиной успеха Украины является помощь и поддержка со стороны Запада", - сказал Кивисельг.
По его словам, в рамках таких враждебных нарративов Россия также подвергла нападкам страны Балтии и Финляндию, заявляя, что эти государства разрешают украинцам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России, а также о намерении стран Балтии массово высылать русскоязычное население из своих стран и о размещении ядерного оружия в Литве или Финляндии.
Кроме того, Кремль время от времени стал заявлять, что речь идет уже не о специальной военной операции, а о полномасштабной войне, поскольку ряд европейских стран и США поддерживают Украину информацией, разведданными, снаряжением и вооружением.
Кивисельг рассказал, что для усиления ложных заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова руководитель отдела по правам человека и многостороннему сотрудничеству МИД России Григорий Лукьянцев 7 июля выступил с утверждением, что страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычного населения, что, очевидно, не соответствует действительности.
"Все эти заявления скорее служат целям скоординированной информационной операции, вероятная цель которой - вызвать на Западе чувство угрозы в связи с возможной эскалацией и подорвать единство в дальнейшей поддержке Украины", - сказал Кивисельг.
"Все эти утверждения, вероятнее всего, являются частью скоординированной информационной операции, возможная цель которой - создать на Западе ощущение угрозы возможной эскалации и подорвать единство в вопросе дальнейшей поддержки Украины. В этом контексте можно рассматривать и темы, которые в последнее время публично обсуждались в связи с возможными российскими провокациями и даже военной подготовкой против стран Балтии. Однако в настоящее время это следует воспринимать скорее как часть развязанной Россией информационной войны, направленной на влияние на западное общество. Как и прежде, мы не видим никаких военных приготовлений со стороны России к проведению военной операции против стран Балтии или в этом регионе в ближайшем будущем", - заявил Кивисельг.