Эксперт объяснил, почему именно сейчас РФ активизировала информационные атаки на страны Балтии

"Все эти утверждения, вероятнее всего, являются частью скоординированной информационной операции, возможная цель которой - создать на Западе ощущение угрозы возможной эскалации и подорвать единство в вопросе дальнейшей поддержки Украины. В этом контексте можно рассматривать и темы, которые в последнее время публично обсуждались в связи с возможными российскими провокациями и даже военной подготовкой против стран Балтии. Однако в настоящее время это следует воспринимать скорее как часть развязанной Россией информационной войны, направленной на влияние на западное общество. Как и прежде, мы не видим никаких военных приготовлений со стороны России к проведению военной операции против стран Балтии или в этом регионе в ближайшем будущем", - заявил Кивисельг.