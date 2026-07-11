На фестивале в Испании бык пронзил мужчине лицо рогом, еще 12 человек пострадали

Защитники прав животных уже много лет выступают против проведения забегов, однако добиться их отмены им пока не удалось. С 1924 года во время забегов на фестивале Сан-Фермин погибли 16 человек. Последний смертельный случай был зарегистрирован в 2009 году. В этом году число пострадавших продолжает расти. Во время первого забега во вторник травмы получили пять человек, в среду — трое, в четверг серьезно пострадали 15 участников, а в пятницу травмы получили еще девять человек.