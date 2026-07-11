На фестивале в Испании бык пронзил мужчине лицо рогом, еще 12 человек пострадали
Очередной забег быков на знаменитом фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне вновь закончился травмами. Одному из участников бык вонзил рог в лицо, еще 12 человек получили ушибы и были доставлены к медикам.
Во время пятого забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне в субботу один из участников получил тяжелую травму — бык пронзил ему лицо рогом. Еще 12 человек обратились за медицинской помощью с ушибами, сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль Сан-Фермин стартовал в понедельник и продлится до следующего вторника.
🚀🐂 5º Encierro San Fermin 2022. 11 de Julio 2022. Toros de Cebada Gago. Parte 2 pic.twitter.com/yDgipfyO4L— Asociación Cultural Taurina El Álamo (@ATaurinaELALAMO) July 11, 2022
Забеги быков в Памплоне проводятся с 1911 года. Каждое утро в 8:00 шесть боевых быков выпускают на улицы исторического центра города, откуда они бегут к арене. Участники сопровождают животных на дистанции 875 метров, вооружившись свернутыми газетами. Несмотря на правила, запрещающие прикасаться к быкам, многие нарушают их и касаются животных руками.
Un corredor se queda atrapado entre el cabestro y el toro, pero logra salir y mantenerse en la carrera.#Encierro5RTVE https://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/GtNGFMgOfu— RTVE (@rtve) July 11, 2026
Считается, что традиция подобных забегов берет начало в XVI веке. Всемирную известность фестиваль получил благодаря роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". В этом году исполняется 100 лет со дня выхода книги, которая принесла писателю мировую славу и вдохновила тысячи людей приехать в Памплону, чтобы увидеть фестиваль своими глазами.
Помимо забегов быков, в рамках праздника проходят концерты, шествия и другие развлекательные мероприятия.
El Joker se presenta en la Plaza de Toros de Pamplona durante las fiestas de San Fermín, y pasa esto: pic.twitter.com/fJb83C6Rxd— Palo Justo (@PaloJusto) July 9, 2026
Защитники прав животных уже много лет выступают против проведения забегов, однако добиться их отмены им пока не удалось. С 1924 года во время забегов на фестивале Сан-Фермин погибли 16 человек. Последний смертельный случай был зарегистрирован в 2009 году. В этом году число пострадавших продолжает расти. Во время первого забега во вторник травмы получили пять человек, в среду — трое, в четверг серьезно пострадали 15 участников, а в пятницу травмы получили еще девять человек.