На фестивале в Испании бык пронзил мужчине лицо рогом, еще 12 человек пострадали
Фото: EPA/Scanpix
Во время забега быков в Памплоне пострадали 13 человек.
В мире

На фестивале в Испании бык пронзил мужчине лицо рогом, еще 12 человек пострадали

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Очередной забег быков на знаменитом фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне вновь закончился травмами. Одному из участников бык вонзил рог в лицо, еще 12 человек получили ушибы и были доставлены к медикам.

Во время пятого забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне в субботу один из участников получил тяжелую травму — бык пронзил ему лицо рогом. Еще 12 человек обратились за медицинской помощью с ушибами, сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль Сан-Фермин стартовал в понедельник и продлится до следующего вторника.

Забеги быков в Памплоне проводятся с 1911 года. Каждое утро в 8:00 шесть боевых быков выпускают на улицы исторического центра города, откуда они бегут к арене. Участники сопровождают животных на дистанции 875 метров, вооружившись свернутыми газетами. Несмотря на правила, запрещающие прикасаться к быкам, многие нарушают их и касаются животных руками.

Считается, что традиция подобных забегов берет начало в XVI веке. Всемирную известность фестиваль получил благодаря роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". В этом году исполняется 100 лет со дня выхода книги, которая принесла писателю мировую славу и вдохновила тысячи людей приехать в Памплону, чтобы увидеть фестиваль своими глазами.

Помимо забегов быков, в рамках праздника проходят концерты, шествия и другие развлекательные мероприятия.

Защитники прав животных уже много лет выступают против проведения забегов, однако добиться их отмены им пока не удалось. С 1924 года во время забегов на фестивале Сан-Фермин погибли 16 человек. Последний смертельный случай был зарегистрирован в 2009 году. В этом году число пострадавших продолжает расти. Во время первого забега во вторник травмы получили пять человек, в среду — трое, в четверг серьезно пострадали 15 участников, а в пятницу травмы получили еще девять человек.

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