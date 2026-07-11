Проверка кандидатов в депутаты на связи с КГБ продолжается: 200 из 510 уже проверены
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на данный момент не получила от структурного подразделения Бюро по защите Сатверсме (БЗС) - Центра документирования последствий тоталитаризма (ЦДПТ) - сведений о том, что на кого-либо из проверенных кандидатов в депутаты Сейма распространяются ограничения на участие в выборах.
Согласно закону о выборах в Сейм, ЦДПТ проверяет, нет ли в его распоряжении, в Латвийском национальном архиве и в документах других государственных хранилищ документов, свидетельствующих о том, что кандидаты могли быть штатными сотрудниками Службы государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, а также сотрудничали с советскими или иностранными службами в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или содержателей конспиративных квартир этих служб.
В соответствии с законом, ЦДПТ предоставляет сведения в ЦИК в течение пяти дней с момента получения списков кандидатов. Списки от ЦИК были получены в несколько этапов, начиная с 26 июня. На данный момент ЦДПТ предоставил комиссии сведения о 200 кандидатах, и в ближайшее время будет отправлена информация еще о 310 кандидатах. Проверки продолжаются.
Как сообщалось, в четверг ЦИК приняла решение исправить указанную в анкетах четырех кандидатов в депутаты 15-го Сейма информацию о сотрудничестве со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств. Исправления касаются кандидата от Национального объединения Оскара Бабриса, кандидата от "Объединенного списка" Инесе Загорски, кандидата от "Списка Гобземса" Язепа Янишева и кандидата от "Центра согласия" Улдиса Озолиньша.