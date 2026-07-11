Проверка кандидатов в депутаты на связи с КГБ продолжается: 200 из 510 уже проверены

Согласно закону о выборах в Сейм, ЦДПТ проверяет, нет ли в его распоряжении, в Латвийском национальном архиве и в документах других государственных хранилищ документов, свидетельствующих о том, что кандидаты могли быть штатными сотрудниками Службы государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, а также сотрудничали с советскими или иностранными службами в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или содержателей конспиративных квартир этих служб.