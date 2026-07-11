Жителям Елгавы объяснили, почему в городе поднимают стоимость водоснабжения и канализации

До сих пор, с 2023 года, жители Елгавы платили 2,64 евро за кубометр. Таким образом, тариф увеличится на 8%, или на 21 цент. В частности, стоимость водоснабжения составит 1,18 евро за кубометр, а услуг канализации - 1,67 евро за кубометр (без НДС). Планируется, что новые тарифы будут действовать как минимум до конца июля 2027 года.