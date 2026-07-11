Жителям Елгавы объяснили, почему в городе поднимают стоимость водоснабжения и канализации
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила представленный Jelgavas ūdens проект новых тарифов. С 1 августа общая стоимость услуг водоснабжения и канализации в Елгаве составит 2,85 евро за кубометр (без НДС).
До сих пор, с 2023 года, жители Елгавы платили 2,64 евро за кубометр. Таким образом, тариф увеличится на 8%, или на 21 цент. В частности, стоимость водоснабжения составит 1,18 евро за кубометр, а услуг канализации - 1,67 евро за кубометр (без НДС). Планируется, что новые тарифы будут действовать как минимум до конца июля 2027 года.
Почему тарифы растут?
В компании объясняют, что пересмотр тарифов был неизбежен. С момента утверждения предыдущего тарифа значительно выросли расходы на обслуживание сетей, электроэнергию и топливо, увеличились минимальная заработная плата и выплаты по кредитным процентам.
Однако одной из главных причин подорожания является устаревшая инфраструктура города, которая требует постоянных вложений.
"Почти 18% канализационных сетей и 20% водопроводных сетей эксплуатируются уже более 50 лет. Их содержание становится все дороже - увеличивается число аварий, растет частота ремонтов и эксплуатационные расходы. Только в начале этого года за один месяц в городе было зарегистрировано более 70 аварий", - сообщили представители Jelgavas ūdens.
Кроме того, средства необходимы для модернизации крупных технологических объектов, в том числе насосных станций и очистных сооружений, чтобы система водоснабжения и канализации города могла работать бесперебойно.
За последние годы на баланс предприятия также были переданы несколько километров новых инженерных сетей, построенных в рамках муниципальных проектов - на дороге Рубеню, в индустриальных парках Лиелупе и Земгале, а также на улицах Баускас и Дзирнаву. Обслуживание этой новой инфраструктуры также требует дополнительных ресурсов.