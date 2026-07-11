"Больше всего я горжусь своими тремя сыновьями": глава скорой Лиене Ципуле - о семье, кризисах и новых мечтах

Уже около 15-ти лет она мечтает написать для детей краткую историю своей семьи, начиная с событий 20-30-х годов прошлого века. Материалы давно собраны и лежат на письменном столе, но времени приступить к книге пока не находится. "Если бы я начала изучать писательское мастерство, учеба заставила бы меня наконец сесть за стол и сделать это для своей семьи. Но думаю, такая история могла бы быть интересна и другим людям".