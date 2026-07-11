"Больше всего я горжусь своими тремя сыновьями": глава скорой Лиене Ципуле - о семье, кризисах и новых мечтах
Выбирать профессию по зову сердца - совет, который слышал почти каждый. Но директор Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле уверена: сначала нужно получить образование, а любимым делом можно заняться позже. В интервью она рассказала, почему продолжает учиться всю жизнь, какую ошибку перед телекамерами до сих пор считает своим главным провалом, как едва не сорвала защиту диплома и почему мечтает однажды стать писателем.
О своем образовании, профессиональных ошибках и жизненных принципах Лиене Ципуле рассказала в программе LSM.lv. "Grāds kabatā".
С детства знала, что будет работать в медицине
Связать свою жизнь с медициной Лиене решила еще в детстве. После школы она поступила в Латвийскую медицинскую академию, нынешний Рижский университет имени Страдиня, и получила профессию физиотерапевта. Позднее продолжила обучение в магистратуре.
Однако постепенно в ее работе становилось все больше управленческих задач. Особенно ясно необходимость новых знаний Ципуле почувствовала, когда работала парламентским секретарем Министерства здравоохранения вместе с тогдашним министром Ингридой Цирцене.
Она поступила в Латвийский университет, где изучала государственное и общественное управление, а после окончания учебы приняла участие в конкурсе на должность директора Службы неотложной медицинской помощи.
По словам Ципуле, тогда она больше опиралась на управленческие навыки, чем на опыт оказания экстренной помощи. Но эта работа позволила ей остаться в медицине и заниматься укреплением системы здравоохранения Латвии.
Работа, учеба и двое маленьких детей
Учебу в Латвийском университете Ципуле вспоминает как очень напряженный период. Она одновременно занимала ответственную должность, воспитывала двух маленьких детей и осваивала совершенно новые дисциплины.
По пятницам занятия продолжались почти до половины десятого вечера, а уже в восемь часов следующего утра ей нужно было быть на работе. Особенно непросто давались макроэкономика, прогнозирование и математические модели, почти не связанные с ее медицинским образованием. При этом полученные знания можно было сразу применять на практике, а преподавателям задавать вопросы о реальных проблемах государственной системы.
Первое образование - как трамвай
Ципуле уверена, что человеку необходимо учиться всю жизнь. Первую профессию она сравнивает с трамваем.
"Первое образование - это трамвай, который едет по одним рельсам. Он движется надежно и стабильно. Но если человек хочет получить больше возможностей, ему нужно пересесть хотя бы в автобус, легковую машину или даже во внедорожник".
По ее мнению, первое образование должно стать прочным фундаментом, но останавливаться на нем нельзя. Мир меняется слишком быстро, и людям приходится осваивать технологии и направления, которые еще недавно казались фантастикой. "Если бы во время моей первой учебы кто-то сказал, что в будущем я буду заниматься вопросами дронов и телемедицины, я бы не поверила. Мне казалось бы, что такое бывает только в кино".
"Я была не просто студенткой, а Ципуле"
Учеба на фоне высокой государственной должности создавала дополнительное давление. Вместе с Ципуле учились молодые люди, которые пришли в магистратуру сразу после бакалавриата. У нее же к тому времени уже были опыт, образование и заметная должность.
"Мне нельзя было списывать, отлынивать или спать на лекциях. Я была не просто одной из многих студентов. Я была Ципуле".
Она чувствовала, что окружающие следят за тем, как известная чиновница справляется с учебой, поэтому старалась соблюдать особенно строгую дисциплину.
Перепутанные страницы перед сдачей работы
Самый нервный эпизод произошел в конце учебы. Ципуле забрала из копировального центра переплетенную магистерскую работу и понесла ее через парк на факультет. По дороге она открыла работу и обнаружила, что страницы расположены неправильно. До сдачи оставалось всего несколько часов, а ноутбука под рукой не было. "Я даже вспотела. Подумала: боже, все кончено".
Лиене Ципуле бросилась к однокурснице, которая жила неподалеку. Вместе им удалось исправить ошибку и вовремя сдать работу. После этого случая она советует студентам всегда оставлять запас времени и не откладывать важные дела на последний момент.
Фраза, которую она запомнила на всю жизнь
Одним из самых болезненных профессиональных уроков для Ципуле стала фраза, сказанная во время протестов медицинских работников.
Когда Латвийский инфектологический центр присоединяли к Восточной клинической университетской больнице, часть сотрудников выступала против реорганизации. Раньше некоторые медсестры могли работать сразу в двух учреждениях и получать две зарплаты. После объединения такой возможности больше не было.
У здания Кабинета министров собрались протестующие. Одна из медсестер объясняла Ципуле, почему сотрудники не согласны с реформой. Рядом работали телевизионные камеры.
В ответ Ципуле произнесла:
"Мы не можем думать о каждой медсестре".
Сейчас она называет эту фразу серьезной ошибкой. Даже если крупная реформа необходима, за каждым государственным решением стоят конкретные люди, их семьи, доходы и страхи. "После этого я поняла, что так говорить нельзя никогда".
Мясорубка с печенью перед телекамерами
Еще один сложный эпизод был связан с пациентами, больными гепатитом C. Им не хватало доступных лекарств, а для лечения требовалось дополнительное финансирование. Представители пациентской организации устроили уличный протест, и Ципуле должна была выйти к ним и объяснить позицию властей.
Она заранее подготовилась и продумала аргументы. Но, подойдя к протестующим, увидела мясорубку, установленную на табурете. Один из участников акции пропускал через нее печень.
"Увиденное настолько меня шокировало, что я больше не понимала, что должна говорить".
Рядом стояли журналисты и телевизионные камеры, поэтому ей пришлось быстро взять себя в руки. По словам Ципуле, каждый пережитый кризис становится опытом, который помогает справляться со следующим.
Не только заработок и личный интерес
Совет Ципуле молодым людям может показаться неожиданным. Она не призывает выбирать профессию исключительно по зову сердца. Перед принятием решения она предлагает подумать, насколько выбранная работа будет полезна обществу и какие возможности откроет в будущем. Получение диплома, по ее словам, не завершение мечты, а только первый шаг. Любимыми занятиями можно заняться позднее. "Я никогда не думала, что у меня будет сад из трехсот роз. Но этому можно научиться как хобби уже во взрослом возрасте".
Поэтому сначала она советует создать основу, которая позволит развиваться и реализовывать себя в разных направлениях.
"Делу для души можно учиться всю жизнь. И жизнь не короткая. Если проживать ее рационально и эффективно, можно успеть освоить очень многое".
Три сына и 15-летняя мечта о книге
Несмотря на серьезный профессиональный путь, главным достижением Ципуле называет не образование и не руководящую должность.
"Больше всего я горжусь своими тремя сыновьями".
При этом работа в Службе неотложной медицинской помощи остается для нее одним из самых сложных испытаний. Она связана с кризисами, огромной ответственностью и постоянным стрессом. Если бы сейчас Ципуле снова поступала в университет, она выбрала бы писательское мастерство или философию.
Уже около 15-ти лет она мечтает написать для детей краткую историю своей семьи, начиная с событий 20-30-х годов прошлого века. Материалы давно собраны и лежат на письменном столе, но времени приступить к книге пока не находится. "Если бы я начала изучать писательское мастерство, учеба заставила бы меня наконец сесть за стол и сделать это для своей семьи. Но думаю, такая история могла бы быть интересна и другим людям".