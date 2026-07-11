Латвийцы уже готовятся к зиме - цены на древесные гранулы выросли почти на 40%

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение) признался, что хорошо помнит ситуацию в начале этого года, когда появились сообщения о нехватке гранул и все поступавшие в продажу партии быстро раскупались. "Я призываю людей действовать уже сейчас. Если перефразировать известную поговорку о том, что сани готовят летом, то именно сейчас самое время позаботиться о зиме. Люди так и поступают. Если в случае со щепой и муниципалитетами активность ниже, то на рынке гранул спрос очень высокий", — сказал министр.