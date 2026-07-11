Латвийцы уже готовятся к зиме - цены на древесные гранулы выросли почти на 40%
В Латвии стремительно дорожают древесные гранулы для отопления. За год их стоимость выросла почти на 40%, а высокий спрос вынуждает жителей закупать топливо заранее, чтобы избежать проблем зимой.
Стоимость древесных гранул у латвийских производителей сейчас составляет около 300–310 евро за тонну с учетом НДС. Об этом сообщил председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзис Палейс. По его словам, прошлым летом тонна гранул стоила около 220 евро с НДС. Таким образом, за год цена выросла примерно на 38,6%.
Комментируя рост цен, Палейс отметил, что он обусловлен как подорожанием сырья, так и высоким спросом. Он также подчеркнул, что большинство потребителей и продавцов ответственно готовятся к предстоящей зиме и закупают необходимый запас гранул уже сейчас. По его словам, такой активности рынок не видел уже давно, и в целом это можно считать положительной тенденцией.
"К сожалению, из-за такого высокого спроса цены на гранулы не снизились по сравнению с прошлой зимой. Хорошая новость заключается в том, что, судя по нынешней активности, следующей зимой дефицита гранул, скорее всего, не будет", — прогнозирует Палейс.
Министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение) признался, что хорошо помнит ситуацию в начале этого года, когда появились сообщения о нехватке гранул и все поступавшие в продажу партии быстро раскупались. "Я призываю людей действовать уже сейчас. Если перефразировать известную поговорку о том, что сани готовят летом, то именно сейчас самое время позаботиться о зиме. Люди так и поступают. Если в случае со щепой и муниципалитетами активность ниже, то на рынке гранул спрос очень высокий", — сказал министр.
Он сообщил, что 8 июля запланирована встреча с представителями Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности, на которой будут обсуждаться возможные решения для своевременного обеспечения потребностей внутреннего рынка. По словам Витенбергса, он намерен предложить модель добровольного сотрудничества с производителями гранул, чтобы перед началом отопительного сезона необходимые объемы топлива резервировались для внутреннего рынка.