Трамваи № 11 после большого концерта в Межапарке будут ходить каждые 3-4 минуты
В субботу, 11 июля, на Большой эстраде Межапарка состоится концерт "Manai Dzimtenei". Чтобы посетители могли добраться до места проведения мероприятия, а после концерта уехать домой, совместно с организаторами будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.
Дополнительные рейсы трамвая № 11 будут курсировать как перед концертом, так и после его окончания. Больше рейсов также предусмотрено на автобусном маршруте № 48.
Посетителям, которые планируют остаться на совместное пение после завершения концерта, рекомендуют заранее выбрать другие способы добраться домой, поскольку дополнительные рейсы общественного транспорта будут организованы непосредственно после окончания основной программы.
Перед концертом на маршруте трамвая № 11 количество рейсов увеличат примерно с 17:17. Дополнительные трамваи будут отправляться от остановки Merķeļa iela с интервалом 5-6 минут примерно до 19:20. Последний дополнительный рейс прибудет в Межапарк в 19:47.
После завершения концерта дополнительные рейсы трамвая № 11, ориентировочно с 23:30, будут организованы с учетом пассажиропотока. Предполагаемый интервал движения составит около 3-4 минут. Из Межапарка трамваи будут следовать до Привокзальной площади.
Дополнительные рейсы автобуса № 48 перед концертом будут курсировать примерно с 17:17 до 19:00. Автобусы будут отправляться от конечной остановки Pļavnieku kapi.
После концерта на автобусе № 48 можно будет добраться из Межапарка до остановки Pļavnieku kapi.