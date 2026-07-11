В популярном месте для купания в Риге отдыхающие резали ноги - пришлось принимать срочные меры

В настоящее время в Риге действуют девять официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелитис, Кипсала, карьер Болдерая, а также Луцавсала и залив Луцавсалы, где оборудованы спасательные посты. Кроме того, в городе имеется еще 20 зон активного отдыха у воды, где спасатели не дежурят.