В популярном месте для купания в Риге отдыхающие резали ноги - пришлось принимать срочные меры
После жалоб отдыхающих, получивших порезы ног, на пляже Кипсалы в Риге провели необычную операцию. Для очистки дна от острых раковин пришлось привлекать спасателей-водолазов.
Рижское самоуправление получило информацию о том, что некоторые купающиеся на Капсале порезали ноги об острые ракушки, находившиеся на дне в зоне купания. После этого было принято решение очистить акваторию. Для проведения работ привлекли спасателей-водолазов, которые вручную собрали раковины со дна.
Насколько это было возможно, дно пляжа очистили, и теперь зона купания вновь полностью доступна для отдыхающих.
В настоящее время в Риге действуют девять официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелитис, Кипсала, карьер Болдерая, а также Луцавсала и залив Луцавсалы, где оборудованы спасательные посты. Кроме того, в городе имеется еще 20 зон активного отдыха у воды, где спасатели не дежурят.
В течение купального сезона раз в месяц проводится мониторинг качества воды, включая микробиологические исследования.
Также на протяжении всего сезона обеспечивается регулярное содержание пляжей и зон отдыха: уборка и вывоз мусора, покос травы, обслуживание подъездных дорог и пешеходных дорожек, уход за зелеными насаждениями, ремонт элементов благоустройства и рыхление верхнего слоя песка на пляжах.