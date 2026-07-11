Выяснилось, кого в пятницу 4 часа искали в Даугаве у Каменного моста
В пятницу у Каменного моста в Риге очевидцы заметили активную работу спасательных служб. На нескольких лодках спасатели обследовали Даугаву в поисках человека, упавшего в реку с Железнодорожного моста.
Представители оперативных служб собрались возле Каменного моста. Получив информацию о падении человека в реку, они направились именно туда, поскольку в этом месте можно спустить лодки на воду, сообщает "Degpunktā".
"Они ищут какого-то человека. Работник утонул — упал в реку. Кто-то из железнодорожников", — рассказал один из рыбаков.
Latvijas dzelzceļš подтвердило, что разыскиваемый человек является сотрудником предприятия. Однако более подробную информацию о произошедшем компания пока предоставить не может. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности труда, а также при каких обстоятельствах человек упал в Даугаву.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что на месте происшествия работали две спасательные лодки и катер. Водоем также обследовали с помощью эхолота.
После четырех часов поисков человека обнаружить не удалось. В середине дня спасательная операция была прекращена.