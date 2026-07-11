Выяснилось, кого в пятницу 4 часа искали в Даугаве у Каменного моста

Latvijas dzelzceļš подтвердило, что разыскиваемый человек является сотрудником предприятия. Однако более подробную информацию о произошедшем компания пока предоставить не может. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности труда, а также при каких обстоятельствах человек упал в Даугаву.