Смертельное ДТП на Таллинском шоссе в Латвии: погибли четыре человека
Тяжелая авария произошла ранним утром на Таллинском шоссе возле Олтужи: при столкновении грузового фургона и BMW погибли четыре человека. Всего за минувшие сутки ДТП в Латвии унесли жизни шести человек.
В Государственной полиции сообщили, что около 5:47 столкнулись грузовой фургон и автомобиль BMW. В результате аварии погибли водитель фургона и трое человек, находившихся в BMW. Полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования также проверят, не находились ли водители в состоянии опьянения.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для извлечения тел погибших пришлось использовать гидравлические инструменты.
Latvijas Valsts ceļi информирует, что на месте аварии движение в сторону Айнажи сейчас организовано по одной полосе.
Накануне произошли еще две смертельные аварии. В пятницу вечером в Иецавской волости столкнулись автомобили BMW и Renault. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Еще одно трагическое происшествие произошло в Звартовской волости Валкского края. Предположительно, водитель квадроцикла не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм человек скончался.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировали 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 25 человек.
За нарушения правил дорожного движения вынесено 534 административных постановления, в том числе 254 за превышение скорости и шесть за агрессивное вождение.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных и пять уголовных процессов. Еще один уголовный процесс начат по факту возможного управления автомобилем под воздействием наркотических веществ.