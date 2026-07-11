Смертельное ДТП на Таллинском шоссе в Латвии: погибли четыре человека

В Государственной полиции сообщили, что около 5:47 столкнулись грузовой фургон и автомобиль BMW. В результате аварии погибли водитель фургона и трое человек, находившихся в BMW. Полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования также проверят, не находились ли водители в состоянии опьянения.