Ученые бьют тревогу: миру грозит самый мощный Эль-Ниньо в истории
Ученые предупреждают о возможном развитии самого мощного Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Если прогнозы подтвердятся, уже в ближайшие месяцы мир может столкнуться с рекордной жарой, разрушительными наводнениями, засухами и другими экстремальными погодными явлениями.
Независимый Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует, что в ближайшие месяцы мир столкнется с самым мощным Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Если прогнозы оправдаются, это климатическое явление способно значительно усилить экстремальные погодные условия в разных частях планеты, вызвав разрушительные наводнения, продолжительные засухи, волны жары и другие стихийные бедствия. Метеорологи подчеркивают, что нынешние прогнозы отличаются необычайно высокой уверенностью и гораздо более однозначны, чем прежде.
Один из ведущих специалистов ECMWF Тим Стокдейл, изучающий Эль-Ниньо около 30 лет, заявил, что прогнозные модели на этот раз демонстрируют удивительное единодушие. "Можно с большой уверенностью сказать, что мы никогда раньше не видели в наших моделях столь сильного и столь устойчивого прогноза Эль-Ниньо. Будет очень большим сюрпризом, если он не окажется самым мощным Эль-Ниньо за всю историю наблюдений", — подчеркнул он.
Эль-Ниньо — это периодическое климатическое явление, возникающее при повышении температуры поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана. Эти изменения влияют на циркуляцию атмосферы, направление ветров, атмосферное давление и распределение осадков, вызывая масштабные изменения погодных условий по всему миру. В одних регионах наступают продолжительные засухи и возрастает риск лесных пожаров, в других наблюдаются особенно сильные ливни, наводнения и оползни.
Обычно Эль-Ниньо повторяется каждые два–семь лет и продолжается около года. В этот период в атмосферу из Тихого океана поступает дополнительное тепло, что повышает среднюю глобальную температуру. Чаще всего засуха затрагивает Австралию и Индонезию, тогда как в странах Южной Америки и в ряде государств Африки нередко проходят проливные дожди, приводящие к разрушительным наводнениям.
Эксперты отмечают, что предыдущий Эль-Ниньо в сочетании с вызванными человеком изменениями климата существенно способствовал установлению температурных рекордов: 2023 год стал вторым самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, а в 2024 году был установлен новый абсолютный температурный рекорд.
Еще большую тревогу вызывает то, что мировые океаны уже сейчас остаются аномально теплыми, а температура воды продолжает повышаться еще до полного развития ожидаемого Эль-Ниньо. По мнению ученых, это может дополнительно усилить последствия климатического явления.
Если нынешние прогнозы оправдаются, 2027 год может стать самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений. Это может означать не только более частые и интенсивные экстремальные погодные явления, но и серьезно повлиять на сельское хозяйство, цены на продовольствие, запасы пресной воды и энергетику во многих странах мира. Вместе с тем метеорологи подчеркивают, что, несмотря на высокую уверенность прогнозов, точно оценить влияние Эль-Ниньо на каждый конкретный регион можно будет лишь после того, как это климатическое явление полностью сформируется.