Ученые бьют тревогу: миру грозит самый мощный Эль-Ниньо в истории

Если нынешние прогнозы оправдаются, 2027 год может стать самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений. Это может означать не только более частые и интенсивные экстремальные погодные явления, но и серьезно повлиять на сельское хозяйство, цены на продовольствие, запасы пресной воды и энергетику во многих странах мира. Вместе с тем метеорологи подчеркивают, что, несмотря на высокую уверенность прогнозов, точно оценить влияние Эль-Ниньо на каждый конкретный регион можно будет лишь после того, как это климатическое явление полностью сформируется.