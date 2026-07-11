Синоптики обещают: дождь - до обеда, солнце - после
Синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии обещают в субботу настоящие погодные качели: сначала дожди и порывистый ветер до 15 м/с, а затем - прояснения, солнце и до +23 градусов.
В субботу небо затянет облаками, на большей части территории пройдут дожди, местами также возможна гроза. Ветер ожидается слабый, преимущественно северный, в отдельных районах образуется туман.
Утром на побережье залива, а после обеда на морском побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится и воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге также будет преимущественно пасмурно, в начале дня продолжит идти дождь, но после обеда, когда осадки прекратятся, ожидаются временные прояснения и выглянет солнце. В столице будет дуть преимущественно слабый северный, северо-западный ветер, который в утренние часы усилится и в порывах достигнет скорости 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице составит приблизительно +20 градусов.