Синоптики обещают: дождь - до обеда, солнце - после

В Риге также будет преимущественно пасмурно, в начале дня продолжит идти дождь, но после обеда, когда осадки прекратятся, ожидаются временные прояснения и выглянет солнце. В столице будет дуть преимущественно слабый северный, северо-западный ветер, который в утренние часы усилится и в порывах достигнет скорости 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице составит приблизительно +20 градусов.