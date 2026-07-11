Такой рекорд нам не нужен: Латвия стала лидером ЕС по сокращению населения

За последние десять лет число жителей ЕС выросло на восемь миллионов, а по сравнению с 2006 годом — на 16 миллионов. В долгосрочной перспективе население Европейского союза увеличилось на 97,5 миллиона человек: с 354,5 миллиона в 1960 году до 452 миллионов в 2026 году.