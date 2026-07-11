Домбрава разбушевался: министр прекратил сотрудничество с организациями поддержки беженцев

По словам Домбравы, МВД уже выявило серьезные нарушения при реализации проекта "Многообразие общества и межкультурная коммуникация для профессионалов в работе с гражданами третьих стран". Кроме того, министр утверждает, что одна из членов совета общества "Хочу помочь беженцам" была вовлечена в деятельность, связанную с организацией нелегального пересечения латвийско-белорусской государственной границы. Согласно общедоступной информации, партнерами проекта "Многообразие общества и межкультурная коммуникация для профессионалов в работе с гражданами третьих стран" являются "Сеть сотрудничества женских негосударственных организаций Латвии" и Латвийский союз самоуправлений. Проект реализуется с 1 июля 2024 года по 30 апреля 2027 года.