Домбрава разбушевался: министр прекратил сотрудничество с организациями поддержки беженцев
Министр внутренних дел Янис Домбрава расторг соглашения с двумя некоммерческими организациями, получившими от государства и ЕС сотни тысяч евро. В настоящее время проводится проверка использования этих средств.
Министр внутренних дел Янис Домбрава расторг меморандумы о сотрудничестве Министерства внутренних дел (МВД), заключенные его предшественниками с обществами "Хочу помочь беженцам" и "Сеть сотрудничества женских негосударственных организаций Латвии", об этом министр сообщил в социальной сети.
Министр также сообщил, что начат анализ программ, предусматривающих финансирование неправительственных организаций, в том числе за счет средств МВД. По его словам, был реализован ряд проектов стоимостью в сотни тысяч евро. В ходе выборочной проверки одного из проектов Министерство финансов пришло к выводу, что выделенные средства, возможно, потребуется вернуть в полном объеме в связи с выявленными нарушениями.
Как утверждает Домбрава, министерство выявило в ряде проектов обстоятельства, которые, по его оценке, требуют дополнительной проверки. По его словам, в отдельных случаях может возникнуть необходимость в оценке материалов правоохранительными органами. Министр также заявил, что некоторые неправительственные организации, получившие значительное финансирование, не обеспечили достижение заявленных целей по интеграции участников проектов.
Домбрава также отметил, что при предоставлении финансирования из фондов Европейского союза проводится оценка организаций, участвующих в реализации проектов, в том числе с точки зрения соответствия требованиям национальной безопасности и деловой репутации. "Если говорить об одной из этих организаций, напомню, что в ее отношении вынесен обвинительный приговор судом первой инстанции. Уже одно это должно исключать возможность получения финансирования", - заявил министр.
По словам Домбравы, МВД уже выявило серьезные нарушения при реализации проекта "Многообразие общества и межкультурная коммуникация для профессионалов в работе с гражданами третьих стран". Кроме того, министр утверждает, что одна из членов совета общества "Хочу помочь беженцам" была вовлечена в деятельность, связанную с организацией нелегального пересечения латвийско-белорусской государственной границы. Согласно общедоступной информации, партнерами проекта "Многообразие общества и межкультурная коммуникация для профессионалов в работе с гражданами третьих стран" являются "Сеть сотрудничества женских негосударственных организаций Латвии" и Латвийский союз самоуправлений. Проект реализуется с 1 июля 2024 года по 30 апреля 2027 года.
В рамках проекта предусмотрено проведение 35-часового курса обучения для 250 человек, включая сотрудников терминалов общественного транспорта и Государственной пограничной охраны, представителей неправительственных организаций, медицинских работников, специалистов сфер образования и культуры, а также работников по делам молодежи. По итогам открытого конкурса на реализацию проекта было выделено финансирование в размере 246 755 евро.
Ранее сообщалось, что Янис Домбрава также отменил планы предыдущего правительства увеличить выплаты просителям убежища. По его словам, это позволит ежегодно сэкономить более полумиллиона евро.