Новый прецедент в ЕС: искусственный интеллект будет искать нелегальный контент в ваших личных чатах

При этом в министерстве подчеркнули, что поддерживают жесткую и адресную борьбу с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и другими тяжкими преступлениями. Однако расследования должны основываться на обоснованных подозрениях, а не на массовом контроле переписки всех жителей.