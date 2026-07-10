Новый прецедент в ЕС: искусственный интеллект будет искать нелегальный контент в ваших личных чатах
Европейский парламент одобрил законопроект, который вновь разрешает массовое сканирование личной переписки без предварительных подозрений. Регулирование неофициально называют Chat Control.
Поправки были приняты, хотя большинство депутатов проголосовали против. Причиной стала специальная процедура: для отклонения проекта требовалось абсолютное большинство - не менее 361 голоса.
Регулирование позволяет технологическим компаниям сканировать личные сообщения пользователей в Instagram, Discord и Snapchat, а также электронные письма в Gmail и iCloud.
Сторонники системы заявляют, что она необходима для борьбы с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми. Автоматические системы должны проверять переписку, выявлять подозрительный контент и сообщать о нем полиции, сообщает LSM.lv.
Ранее в Европе действовали временные правила, позволявшие компаниям добровольно проверять личные сообщения и электронную почту. В начале апреля срок их действия истек, и компании потеряли законное право проводить такое сканирование. Теперь Европарламент восстановил эти нормы, но с существенными ограничениями.
Принята так называемая мягкая версия регулирования. Она распространяется только на каналы связи, которые не защищены сквозным шифрованием. Это означает, что сообщения в некоторых социальных сетях и мессенджерах смогут перехватываться и передаваться соответствующим органам.
Такие приложения, как WhatsApp, Signal и Telegram, пока не затрагиваются, поскольку используют сквозное шифрование, при котором содержание сообщений доступно только отправителю и получателю.
Однако эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш опасается, что принятое решение создает опасный прецедент и в будущем контроль может распространиться на все каналы связи.
По его мнению, Chat Control может противоречить Хартии основных прав Европейского союза, в том числе положениям о неприкосновенности частной жизни, защите персональных данных и свободе слова.
Эксперт также предупреждает, что доступ к переписке может создать дополнительные угрозы безопасности. Нельзя гарантировать, что созданные механизмы не попадут в руки злоумышленников или враждебных государств.
Нынешнее руководство МВД Латвии введение такой системы не поддерживает.
"Мы выступаем против решений, которые предусматривают ослабление шифрованной связи или расширение доступа к личной переписке людей. Мы поддерживаем сохранение надежного шифрования и защиту частной жизни", - сообщили в бюро министра внутренних дел Яниса Домбравы.
При этом в министерстве подчеркнули, что поддерживают жесткую и адресную борьбу с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и другими тяжкими преступлениями. Однако расследования должны основываться на обоснованных подозрениях, а не на массовом контроле переписки всех жителей.
Депутат Европарламента Мартиньш Стакис, голосовавший против проекта, назвал результат "выигранной битвой", поскольку удалось сохранить защиту сквозного шифрования. Однако полной победой это назвать нельзя.
По его словам, остается много вопросов. В частности, неизвестно, насколько точно искусственный интеллект сможет распознавать незаконный контент. Например, система может ошибочно принять обычные семейные фотографии детей с пляжа за материалы сексуального характера.
Стакис также опасается, что в будущем подобные инструменты могут быть использованы властями отдельных стран против собственных граждан.
"У нас должны оставаться места, где мы можем безопасно переписываться с близкими друзьями, шутить и не бояться, что кто-то читает наши сообщения", - подчеркнул депутат.
После голосования Европарламента законопроект направлен в Совет ЕС. В течение трех месяцев он должен принять окончательное решение - одобрить или отклонить регулирование. По мнению Стакиса, Совет либо утвердит проект с исключением для сквозного шифрования, либо будет вынужден отклонить его полностью.