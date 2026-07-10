Тяжелое ДТП на дороге Иецава - Елгава: есть погибший и тяжелораненые
Фото: sadursme.lv
Кадр с места событий.
Аварии и происшествия

Тяжелое ДТП на дороге Иецава - Елгава: есть погибший и тяжелораненые

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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На дороге Иецава - Елгава столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы, трое из них - тяжелые.

В пятницу во второй половине дня в результате столкновения двух автомобилей на дороге Иецава - Елгава, возле Залитской школы, погиб один человек, еще несколько пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, три человека получили тяжелые травмы, двое пострадали легко, еще один человек погиб. Всех пятерых пострадавших доставили в больницы.

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