Появилась информация о том, что в России хотят ввести систему выездных виз, как это было в СССР

До 2019 года разрешение на выезд из страны надо было получать гражданам Узбекистана. Гражданам Туркмении для заграничных поездок надо проходить собеседование и психологические тесты - хотя формально разрешение на выезд не требуется. Полноценная разрешительная система до сих пор действует в КНДР.