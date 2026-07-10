Появилась информация о том, что в России хотят ввести систему выездных виз, как это было в СССР
Фото: Shutterstock
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Появилась информация о том, что в России хотят ввести систему выездных виз, как это было в СССР

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Россиянам запретят покидать страну без разрешения властей. Соответствующие поправки в законодательство уже начали разрабатывать. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить" со ссылкой на источники в дипломатических кругах и в Кремле.

По словам собеседников издания, планируется ввести нечто вроде выездной визы. Так, в "недружественные страны" (например, страны НАТО) туристам разрешат ездить только группами не менее 10 человек с сопровождением и по утвержденному маршруту. Данное ограничение хотят подать как меру "для безопасности российских граждан".

Что касается других стран мира, то туда можно будет ездить и самостоятельно. Однак конкретный список разрешенных для выезда стран еще предстоит утвердить.

"Но выездная виза будет нужна в любом случае. Такого как сейчас: купил билет и полетел - быть не должно. Государство должно дать разрешение", - рассказал изданию осведомленный источник.

Как отмечает "Можем объяснить", описанная система напоминает то, что существовало в СССР: для любой поездки за границу требовалось специальное разрешение от государства, а зарубежный туризм был возможен только в составе организованных групп.

До 2019 года разрешение на выезд из страны надо было получать гражданам Узбекистана. Гражданам Туркмении для заграничных поездок надо проходить собеседование и психологические тесты - хотя формально разрешение на выезд не требуется. Полноценная разрешительная система до сих пор действует в КНДР.

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