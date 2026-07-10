Появилась информация о том, что в России хотят ввести систему выездных виз, как это было в СССР
Россиянам запретят покидать страну без разрешения властей. Соответствующие поправки в законодательство уже начали разрабатывать. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить" со ссылкой на источники в дипломатических кругах и в Кремле.
По словам собеседников издания, планируется ввести нечто вроде выездной визы. Так, в "недружественные страны" (например, страны НАТО) туристам разрешат ездить только группами не менее 10 человек с сопровождением и по утвержденному маршруту. Данное ограничение хотят подать как меру "для безопасности российских граждан".
Что касается других стран мира, то туда можно будет ездить и самостоятельно. Однак конкретный список разрешенных для выезда стран еще предстоит утвердить.
"Но выездная виза будет нужна в любом случае. Такого как сейчас: купил билет и полетел - быть не должно. Государство должно дать разрешение", - рассказал изданию осведомленный источник.
Как отмечает "Можем объяснить", описанная система напоминает то, что существовало в СССР: для любой поездки за границу требовалось специальное разрешение от государства, а зарубежный туризм был возможен только в составе организованных групп.
До 2019 года разрешение на выезд из страны надо было получать гражданам Узбекистана. Гражданам Туркмении для заграничных поездок надо проходить собеседование и психологические тесты - хотя формально разрешение на выезд не требуется. Полноценная разрешительная система до сих пор действует в КНДР.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что вслед за Латвией страны ЕС одна за другой ужесточают выдачу виз россиянам.