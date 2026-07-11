Латвия оказалась на третьем месте среди отличников военной подготовки НАТО

Согласно опубликованным на днях данным, лидером НАТО по доле оборонных расходов в ВВП стала Литва. В этом году они оцениваются в 5,33% ВВП. Далее следуют Эстония с 5,1%, Латвия с 4,92%, Польша с 4,68% и Греция с 3,65%.