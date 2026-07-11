Латвия оказалась на третьем месте среди отличников военной подготовки НАТО
Согласно обновлённым данным НАТО, уже в 2026 году пять стран НАТО, как ожидается, выполнят установленную цель и направят на основные оборонные расходы 3,5% валового внутреннего продукта. При этом некоторые участники альянса по-прежнему будут тратить лишь около 2%.
На саммите в Гааге в прошлом году лидеры НАТО договорились к 2035 году увеличить расходы на основные оборонные нужды, включая вооружение и содержание войск, до 3,5% ВВП. Ранее целевой показатель составлял 2%.
Кроме того, страны договорились направлять ещё 1,5% ВВП на более широкий круг связанных с обороной инвестиций, в том числе на укрепление кибербезопасности.
Согласно опубликованным на днях данным, лидером НАТО по доле оборонных расходов в ВВП стала Литва. В этом году они оцениваются в 5,33% ВВП. Далее следуют Эстония с 5,1%, Латвия с 4,92%, Польша с 4,68% и Греция с 3,65%.
В отчёте указано, что в прошлом году три страны НАТО не достигли прежней цели в 2% ВВП: Албания потратила 1,48%, Словения — 1,57%, Чехия — 1,86%.
Расходы ряда других стран, по оценкам, составят около 2% или немного превысят этот показатель. Бельгия направит на оборону 2% ВВП, Португалия — 2,1%, Италия — также 2,1%.
Расходы США оцениваются в 3,17% ВВП, Германии — в 2,69%, Великобритании — в 2,56%, Франции — в 2,22%.
В целом европейские страны НАТО и Канада, согласно прогнозу, в этом году направят на основные оборонные расходы 2,53% ВВП.