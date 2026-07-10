Отчет ОБСЕ: то, как Россия поступает с украинскими детьми, можно назвать преступлением против человечности

"Наша цель — обеспечить, чтобы каждый ребенок вернулся в свою семью и сообщество и был защищен от репрессий со стороны оккупационных властей. Кроме того, мы поддерживаем международные механизмы, предназначенные для документирования преступлений России, с тем чтобы обеспечить всестороннюю ответственность России за агрессивную войну против Украины", — говорится в сообщении.