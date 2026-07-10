Отчет ОБСЕ: то, как Россия поступает с украинскими детьми, можно назвать преступлением против человечности
Эксперты ОБСЕ подтвердили масштаб происходящего с украинскими детьми в России. Систематическая индоктринация и милитаризация, осуществляемая РФ, может рассматриваться как преступление против человечности.
Такие выводы были представлены в четверг в отчете миссии экспертов «Московского механизма», инициированной Литвой и 40 другими государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью расследования проводимой Россией милитаризации и идеологической обработки украинских детей.
"Экспертная миссия в рамках "Московского механизма" подтверждает, что не только осуществляемая Россией депортация украинских детей, но и их идеологическая обработка и милитаризация могут быть приравнены к преступлениям против человечности", — сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. "Международное сообщество обязано объединить усилия, чтобы обеспечить ответственность России за эти преступления и помочь Украине вернуть каждого похищенного ребенка", — подчеркнул он.
В отчете также отмечается, что эта практика является частью более широких нарушений международного гуманитарного права, совершаемых Россией.
"Наша цель — обеспечить, чтобы каждый ребенок вернулся в свою семью и сообщество и был защищен от репрессий со стороны оккупационных властей. Кроме того, мы поддерживаем международные механизмы, предназначенные для документирования преступлений России, с тем чтобы обеспечить всестороннюю ответственность России за агрессивную войну против Украины", — говорится в сообщении.
"Московский механизм" в отношении преступлений России, совершенных после начала широкомасштабного вторжения в Украину, запускается уже в шестой раз. В знак поддержки Украины к этой инициативе присоединились все государства-члены Европейского союза, а также Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Канада, Исландия, Черногория, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Грузия, Северная Македония и Великобритания.
Украинские должностные лица утверждают, что страна документирует тысячи случаев незаконного вывоза детей в Россию. Киев называет эту практику одним из самых острых гуманитарных кризисов. Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, мотивируя это тем, что он несет ответственность за незаконную депортацию украинского населения, включая детей, и их незаконное перемещение с оккупированных территорий Украины в Россию.
По данным конца прошлого года, официально Россия депортировала или принудительно переместила около 20 тыс. украинских детей.