Подальше от акций, поближе к земле: какой актив стал основой благосостояния для половины латвийских семей

Результаты проведенного Swedbank опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%, а взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания по недвижимости Latio со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости - например, квартира в городе и дом в сельской местности.