Подальше от акций, поближе к земле: какой актив стал основой благосостояния для половины латвийских семей
Инвестировать в недвижимость - все равно что прикоснуться к своим деньгам, говорят латвийцы. 36% жителей выбирают квартиры, дома и землю вместо золота и пенсионных фондов, а у половины домохозяйств собственное жилье уже составляет основу благосостояния.
Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки, сообщает Diena.
Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье - как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению.
Результаты проведенного Swedbank опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%, а взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания по недвижимости Latio со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости - например, квартира в городе и дом в сельской местности.
"Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным, а покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги, - к стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию - все равно что выпустить птицу в небо и не знать, вернется ли она", - говорит рыночный аналитик Latio Ксения Иевлева.
В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% респондентов живут в жилье, за которое необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, а 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный SEB banka и агентством Norstat. В ближайшие три года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям.