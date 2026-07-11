"Кто хочет стать первым погибшим?" Автор инициативы призвал срочно ограничить численность медведей в Латвии

Лусис считает, что вместо бесконечных дискуссий о численности медведей необходимо принимать решения, исходя прежде всего из безопасности людей. Лусис понимает, что на уровне европейского законодательства реализовать столь жёсткие меры будет непросто и они встретят серьёзное сопротивление. Однако, по его убеждению, главным приоритетом должна оставаться безопасность жителей Латвии. "Мы должны быть хозяевами на своей земле. Нужно делать всё, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не боялись ходить в лес".