"Кто хочет стать первым погибшим?" Автор инициативы призвал срочно ограничить численность медведей в Латвии
Автор инициативы на платформе Manabalss.lv Каспар Лусис в эфире TV24 заявил, что государство не должно ждать первого смертельного нападения хищника на человека, прежде чем принимать меры.
По словам мужчины, именно предотвращение подобных трагедий и было главной целью инициативы. Он с недоумением относится к аргументу, что в Латвии пока не было смертельных нападений медведей на людей.
"Я не понимаю, почему все говорят: "Ну ведь пока не было ни одного случая". Неужели мы действительно хотим дождаться такого случая?" — сказал он.
Лусис отметил, что нередко звучит мнение: когда произойдёт первое нападение с тяжёлыми последствиями, тогда государство и начнёт действовать. Однако, по его убеждению, подобная логика неприемлема: "Кто хочет стать этим первым случаем?"
По словам автора инициативы, за подобными рассуждениями забывают, что речь идёт о человеческой жизни. "Тот, кто станет первым случаем, будет конкретным человеком, который погибнет. Получается, должен появиться первый погибший. Я не понимаю такой логики".
Лусис считает, что вместо бесконечных дискуссий о численности медведей необходимо принимать решения, исходя прежде всего из безопасности людей. Лусис понимает, что на уровне европейского законодательства реализовать столь жёсткие меры будет непросто и они встретят серьёзное сопротивление. Однако, по его убеждению, главным приоритетом должна оставаться безопасность жителей Латвии. "Мы должны быть хозяевами на своей земле. Нужно делать всё, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не боялись ходить в лес".
Отдельной критике Лусис подверг действующий подход, при котором государство выплачивает компенсации за ущерб, причинённый медведями. "Сейчас получается абсурд: Управление охраны природы призывает людей сообщать об ущербе, чтобы потом выплачивать компенсации. Это наши с вами налоги. Что мы вообще делаем?" По мнению автора инициативы, государственным учреждениям стоит не только компенсировать последствия появления хищников, но и заниматься предотвращением подобных ситуаций.
В данный момент инициатива Каспара Лусиса набрала более 6700 подписей из 10000 необходимых.