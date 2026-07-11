В Даугавпилсе не нашлось желающих строить бомбоубежища. Что теперь?
Даугавпилсское самоуправление сообщает о том, что повторно объявило конкурс на обустройство объектов для нужд гражданской обороны.
Закупка предусматривает разработку строительной документации, проведение строительных работ и авторский надзор для оборудования убежищ III категории в существующих зданиях Даугавпилса. Предыдущий конкурс был прекращен безрезультатно, поскольку не поступило ни одной заявки.
В рамках проекта планируется переоборудовать или отремонтировать помещения, приспособив их для защиты людей в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Убежища III категории предназначены для снижения угрозы от ударной волны и осколков при внешнем взрыве.
Работы будут выполняться в соответствии с разработанными Государственной пожарно-спасательной службой рекомендациями по минимальным требованиям к оборудованию убежищ III категории. В помещениях предусмотрено обеспечить электроснабжение, освещение, вентиляцию, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований. Кроме того, будет закуплено необходимое оборудование для функционирования убежищ.
При переоборудовании помещений будут учтены и потребности людей с ограниченными возможностями передвижения, чтобы обеспечить возможность попасть в убежища самостоятельно или с помощью других людей.
Согласно условиям конкурса, срок выполнения работ составит 15 месяцев. Заявки принимаются до 30 июля. Документация открытого конкурса размещена в Электронной системе закупок. Идентификационный номер закупки — DVP 2026/139.
Общая стоимость проекта составляет 458 129,41 евро. Из этой суммы 389 410 евро предоставит Европейский фонд регионального развития, а софинансирование Даугавпилсского самоуправления составит 68 719,41 евро. Реализовать проект планируется до 25 января 2028 года.