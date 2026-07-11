В Даугавпилсе не нашлось желающих строить бомбоубежища. Что теперь?

Работы будут выполняться в соответствии с разработанными Государственной пожарно-спасательной службой рекомендациями по минимальным требованиям к оборудованию убежищ III категории. В помещениях предусмотрено обеспечить электроснабжение, освещение, вентиляцию, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований. Кроме того, будет закуплено необходимое оборудование для функционирования убежищ.