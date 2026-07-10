В субботу снова пройдет дождь, но станет теплее

Во второй половине ночи к Латвии с востока приблизится центр циклона, в связи с чем небо затянет облаками и начиная с востока страну начнет пересекать зона осадков, которая принесет дождь на большую часть территории Латвии. Ветер будет слабым, воздух остынет до +12...+17 градусов.